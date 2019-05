91-årige Carl fik tre afslag på plejehjem: Er det rimeligt?

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

I 43 år driver Hans Carl Christensen dækcentret i Hedehusene og betaler med glæde sin skat. Dæk Carl venter også til, han er 84 år med at få folkepension, fordi han elsker sit job – og sætter en ære i at forsørge sig selv.

Men da Carl som 91-årig får brug for det offentliges hjælp, bliver han afvist. Tre gange søger han om en plejehjemsplads, da helbredet svigter, men får hver gang afslag fra Høje Taastrup Kommune.

Familien ender med at klage over behandlingen. Sagen bliver sendt til Ankelstyrelsen, men den når aldrig at blive afgjort.

En søndag morgen – 30. december sidste år – finder hjemmehjælpen Carl bevidstløs på gulvet i sit hjem stærkt dehydreret. Han bliver kørt på hospitalet, og klokken 16.20 samme dag sover Hans Carl Christensen stille ind.

Minde om om Carl.

Carls historie er desværre ikke enestående. En undersøgelse Ekstra Bladet har lavet i landets kommuner Ekstra Bladet har spurgt landets 98 kommuner, hvor mange ældre, der har søgt om en plejehjemsplads fra 2014 til 2018, og hvor mange der får afslag. 39 kommuner har været i stand til at svare.

Tallene viser eksempelvis, at 405 ældre borgere samlet blev afvist i 31 af kommunerne i 2017.

Afvisningen sker, selvom vi seneste fire år har haft en ældreminister, der lovede bedre forhold til de ældre. Og at regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har haft en målsætning om en ’værdig ældrepleje’ til alle.

Nye tal: Hundredvis af ældre får afslag på plejehjem

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen konfronterer i dag kl 16.30 de to folketingspolitikere Astrid Kragh (S) og Jeppe Jacobsen(DF) i Carls gamle dækcenter for at høre om, det er rimeligt at Carl og hundredvis af andre ældre ikke kan på på plejehjem. Carls barnebarn Sonni vil også være tilstede og fortælle om hans morfars kamp mod systemet. Han overtog for 10 år siden morfaren dækcenter.

Sonni Henriksen og familien sidder i dag tilbage med en bitter følelse.

- Det er fandeme grotesk, for at sige det ligeud. Jeg forstår ikke, hvordan politikerne kan tillade, at ældre medborgere bliver behandlet på den måde. – Min morfar har knoklet hele sit liv og glædeligt betalt sin skat, og så kunne han ikke få hjælp, da han som 91-årig bad om den.

– I stedet var hans sidste tid præget af frustrationer og utryghed. Og han er med garanti ikke den eneste, der er blevet svigtet på den måde. Det er ikke værdigt i et samfund som vores, siger Sonni.

Du kan se med fra klokken 16.30 her og selv stille spørgsmål.