Åben krig: Kristian Jensen afviser SV-regering

Der er udbrudt åben krig i toppen af Venstre om spørgsmålet om en mulig SV-regering efter det kommende valg.

Mens statsministeren åbner for en SV-regering efter valget, afviser finansminister Kristian Jensen, at det overhovedet er blandt prioriteterne.

- Jeg noterer mig, at Lars Løkke Rasmussen siger, at hans førsteprioritet er en borgerlig-liberal regering, og det synes jeg er en rigtig førsteprioritet, siger Kristian Jensen til Berlingske.

Løkke åbner for SV-regering

På spørgsmålet om, hvorvidt Venstres næstformand kunne forestille sig en SV-regering som andenprioritet, siger Kristian Jensen:

- Nej. Jeg forestiller mig at lægge kræfter i, at førsteprioriteten bliver en realitet.

Forknyt svar

Da Kristian Jensen møder pressen for en kort reaktion på den overraskende bogudgivelse, bliver han spurgt til en passage i bogen, hvor Løkke siger, at han valgte at blæse på et løfte til sin kone, Sólrun, fordi det i hans øjne 'ville være faldet sammen, hvis jeg havde holdt mit løfte til Sólrun. I hvert fald set med mine partibriller. Det ville det. Det er min faste overbevisning.'

Adspurgt, om han er enig i den overbevisning, svarer Kristian Jensen affærdigende og med et forknyt udtryk:

- Jeg er enig i, at det er hans overbevisning.

Ny bog

Lars Løkke Rasmussen, der i meningsmålingerne er dybt presset, åbner onsdag i en ny samtalebog for en SV-regering efter valget.

Løkke kalder det i bogen 'et rigtig forslag'.

'Der er naturligvis nogle dilemmaer i det her, men samtidig er der for mig ingen tvivl om, at det er et rigtigt forslag. Meget politik laves allerede inde på midten i dag', siger Lars Løkke Rasmussen i bogen, der hedder 'Befrielsens Øjeblik', og som udkommer i dag på Politikens Forlag.

Bestilte bog

Bogen er kommet til efter anmodning fra Lars Løkke Rasmussen selv og er skrevet af forfatteren Kirsten Jacobsen.

I bogen bliver Løkke også spurgt, om han tror, at mange danskere vil tænke 'endelig' om en SV-regering.

- Tror du, mange danskere ville tænke 'endelig'?

'Det er enormt svært at spå om ... måske tror de, at jeg bare vil redde min ministerbil,' lyder svaret fra Lars Løkke Rasmussen.