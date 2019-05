Afsløring: Paludan har kæmpet afviste asylsøgeres sag

Rasmus Paludan har råbt op om, at alle udlændinge skal ud af landet, men har samtidig i sin egenskab af advokat ført sager for afviste asylsøgere og argumenteret for, at de skal have lov at blive i Danmark

'Samfundstabere med lavere iq end danskere.'

'Uegnede til at bo i Danmark.'

Så hårdt og direkte har Stram Kurs' leder, Rasmus Paludan, gentagne gange udtalt sig om indvandrere og asylsøgere i Danmark. Men tilsyneladende har piben en anden lyd, når Paludan optræder som advokat, end når han tordner frem med sine ytringer i politisk sammenhæng.

For som Ekstra Bladet i dag kan afsløre, har Paludan - trods sine markante holdninger - som advokat i tre sager kæmpet for, at afviste asylsøgere kunne få opholdstilladelse i Danmark.

Det viser Ekstra Bladets aktindsigt hos Flygtningenævnet.

De tre sager drejer sig om asylansøgere fra tre lande: Cameroun, Ghana og Nigeria.

Så sent som i løbet af 2018 var Paludan beskikket advokat for den ene af de tre afrikanere, der var asylsøger fra Nigeria. Denne sag overgik senere til en anden advokat.

De to andre sager er fra 2016 og 2017. Her var Paludan beskikket advokat for en camerounsk statsborger. Paludan kæmpede blandt andet ifølge akterne i sagen for at få de danske myndigheder til at tillægge en arrestordre fra Cameroun ægthedsværdi.

Samtidig

Sagerne er dermed ført på præcis samme tid, som Stram Kurs-lederen er faret frem med, at alle ikke-etniske danskere skal ud af landet.

- Vi er nødt til i hobetal at smide dem ud. Allesammen. Vi taler hundredtusinder over en meget kort periode. Det er drastisk, men ikke ulovligt. Det kræver bare, at Folketinget ændrer loven.

Og med 'allesammen' mener Paludan alle, understreger han.

- Også selvom det er mennesker, der flygter fra krig, fattigdom eller katastrofer. For selvom det er trist, at der er krige rundt om i verden, er den bedste løsning 'bare at lade skæbnen gå sin gang. Vende det blinde øje til,' som han tidligere har sagt i et interview i Ekstra Bladet.

- Hvad med uskyldige civile, sultne eller lemlæstede børn?

- Jamen hvis jeg lader mig påvirke af det, kan jeg jo ikke træffe saglige, korrekte beslutninger for et folk. Så ville jeg ikke være egnet til at stille mig frem og sige: 'Jeg vil lede jer.' Så fjernsynsbilleder af ti millioner mennesker, der dør, er ikke for mig traumatiserende.

Særligt muslimer, der - ifølge ham - mangler vilje til at indordne sig efter danske normer, og afrikanere, der i hans øjne mangler evnen, har Paludan set sig sur på.

- Gennemsnittet i iq hos somaliere er meget lavere end hos os. Det gør dem ikke til undermennesker, at de gennemsnitligt har dårligere hjerner end danskere. Der er bare forskel på racer - og der er ingen grund til at lyve om det. Der er mange fra Afrika, der ikke forstår særlig meget, fordi deres iq er 80, har partilederen for eksempel tidligere sagt.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Paludan - både via telefon og på sms.

DF: Han har mistet al troværdighed

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, mener, at afsløringen af Rasmus Paludans flygtningesager smadrer Stram Kurs-lederens troværdighed.

- Hvis Rasmus Paludan havde opbygget noget troværdighed på udlændingeområdet, har han lige mistet det hele, siger Martin Henriksen til Ekstra Bladet.

- Jeg forstår ikke advokater, der bruger samfundets tid og penge på at undergrave dansk asylpolitik. Men sådan en er Rasmus Paludan, hvis det her står til troende. Det stritter i alle retninger - manden har også været medlem af de radikale. Stram Kurs ligner mere og mere et kæmpe mediestunt, siger DF-profilen.

- Dansk Folkeparti ønsker asylstop. Det troede jeg også, at han gjorde.