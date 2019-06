Alex Vanopslagh bliver ny politisk leder af Liberal Alliance i stedet for Anders Samuelsen. Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

27-årige Vanopslagh er nyvalgt til folketinget i Vestjyllands Storkreds og har tidligere været formand for Liberal Alliances ungdom.

Ung komet suser mod chefstolen i LA

Partiets tidligere leder og stifter Anders Samuelsen gik af som formand torsdag, efter at partiet fik et katastrofalt folketingsvalg onsdag.

- Jeg er glad, ydmyg og beæret over, at en enig folketingsgruppe har peget på mig som ny politisk leder.

- Vi har et stort arbejde foran os med at genoprette tilliden til Liberal Alliance. Vi skal tage fat på et nyt kapitel og genoptage den liberale værdikamp. Det arbejde glæder jeg mig til at være i spidsen for, siger den nyslåede formand ifølge Ritzau i pressemeddelelsen.

Dramatisk leder-opgør

Forud er gået nogle højdramatiske dage, hvor Liberal Alliances tilbageværende folketingsmedlemmer har forsøgt at køre forskellige kandidater i stilling som formand.

Allerede torsdag luftede folketingsmedlem for Liberal Alliance Henrik Dahl ideen om, at den nyvalgte LA'er skulle være partiets næste formand. Det skete i et frådende angreb på Anders Samuelsen, der blandt andet blev beskyldt for nepotisme.

Afgående leder Anders Samuelsen foreslog på sit sidste pressemøde, at posten skulle overtages af Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Men det afviste den tidligere økonomi- og indenrigsminister selv, efter der viste sig intern modstand mod at lade lederrollen gå videre til en af de centrale aktører i LA's regeringsprojekt med V og K.

Og i går kulminerede leder-dramatikken, da Ekstra Bladet kunne fortælle, at Joachim B. Olsen var blevet bragt i spil som mulig leder, trods at han røg ud af Folketinget ved valget. Noget, han selv afviste.

Katastrofalt valg

Liberal Alliance fik et katastrofalt valg i onsdags. Partiet mistede ni mandater og er nede på fire. De fik blot 2,3 procent af stemmerne og store profiler som Joachim B. Olsen, Anders Samuelsen, Laura Lindahl og Christina Egelund røg ud af Folketinget.

Simon Emil vil ikke være leder

