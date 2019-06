Alle stemmer talt op: Her er det nye folketing

De 179 medlemmer er nu fundet, efter at alle stemmer er talt op i alle valgkredse

Mette Frederiksen (S) og Socialdemokratiet har haft et godt valg i Nordjylland. Socialdemokratiets formand løber med 43.489 personlige stemmer, mens partiet går et mandat frem sammenlignet med 2015.

Omkring klokken 19 er alle stemmer i Danmark optalt.

Og det står klart, at Mette Frederiksen er valgets største stemmesluger, da nummer to på listen, statsminister Lars Løkke Rasmussen, får 40.745.

Kristian Thulesen Dahl (DF), der fik flest stemmer ved valget i 2015, er gået omkring 34.000 stemmer tilbage

Mette Frederiksen tegner sig for 35,1 procent af de personlige stemmer på socialdemokrater i Nordjylland.

Venstres Karsten Lauritzen må nøjes med en tredjeplads i kredsen, da hans partifælle Preben Bang Henriksen får godt 100 personlige stemmer flere end Lauritzen.

Herunder kan du se de største stemmeslugere ved valget.

Se alle de nye medlemmer

DR har lavet et liste over alle de 179 politikere, der er blevet valgt til Folketinget. Den liste kan man se her.

De to store går frem

Både Venstre og Socialdemokratiet går frem med ét mandat i kredsen, mens Dansk Folkeparti mister to mandater.

Socialdemokratiet går fra seks til syv mandater. Venstre går fra fire til fem.

Den socialdemokrat, der klarer sig næstbedst i kredsen, er Bjarne Laustsen, der får 11.997 personlige stemmer.

Tidligere formand i Socialdemokratiet Helle Thorning-Schmidt fik 42.412 personlige stemmer ved valget i 2015. Hun var imidlertid stillet op i Københavns Storkreds, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes direkte.

Liberal Alliance mister sit ene mandat i kredsen, hvilket betyder, at gruppeformand og politisk ordfører Christina Egelund (LA) må vinke farvel til Folketinget.

Marianne Jelved får De Radikales ene mandat i kredsen og fortsætter dermed i Folketinget. Også SF's Lisbeth Bech Poulsen fortsætter, da hun løber med partiets ene mandat i Nordjylland.

13 stemmer afgjorde, hvem der skal repræsentere De Konservative efter det nyvundne mandat i kredsen. Fintællingen viser, at det bliver Per Larsen (K), der får pladsen foran Per Møller (K).

Socialdemokratiet går ved valget fra 47 til 48 mandater og kan sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten mønstre et flertal på 91 mandater i Folketinget.

Dermed er Mette Frederiksen ikke afhængig af Alternativets støtte i bestræbelserne på at blive statsminister.

Der er imidlertid udsigt til nogle svære forhandlinger for partiformanden, der har understreget, at Socialdemokratiet går efter en etpartiregering.

SF vil kun pege på Mette Frederiksen som statsminister, hvis hun danner en regering bestående af flere partier fra den rød-grønne blok.

Opdateres ...

Se også: Sådan stemte de på dit valgsted