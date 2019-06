Alternativet er ramt af en islamkonflikt

En religiøs konflikt om islamiske trosretninger er blusset op omkring Alternativets to pakistanske folketingskandidater i København. Kandidaterne Shahzad Riaz og Kashif Ahmad tilhører to forskellige trosretninger inden for islam – hhv. sunni og ahmadiyya. I Pakistan bliver ahmadiyya-muslimer officielt set som kætterske – bl.a. på grund af uenighed om profeten Muhammeds rolle.

Det skriver Jyllands-Posten.

På sociale medier er Kashif Ahmad flere gange blevet udsat for religiøs diskrimination i valgkampen, og på en løbeseddel, som deles i dansk-pakistanske kredse, opfordres pakistanere direkte til at stemme på hans partifælle Shahzad Riaz og ikke på Kashif Ahmad.

'Afvis qadiyani (nedsættende udtryk om ahmadiyya-muslimer, red.) kandidat Kashif Ahmad, fordi Kashif Ahmad er tilhænger af sådan en løgnagtig profet og falsk frelser, som har hånet Muhammed og Kristus, fred må være med dem. Han har fornærmet muslimer og kristne. For Guds skyld vis ære og få Shahzad Riaz valgt,' lyder den oversatte urdu-tekst.

Samme kritik går igen i en lækket video fra et møde i den dansk-pakistanske forening Pakistani Society Denmark, hvor partifællen Shahzad Riaz er til stede, mens Kashif Ahmad hænges ud.

'Det er alles ansvar at bringe dette videre; Kashif Ahmad er ikke muslim,' lyder det bl.a. i videooptagelsen.

Islamforsker Lene Kühle fra Aarhus Universitet kalder det 'usædvanligt', at debatten om ahmadiyya-muslimer bringes ind i en dansk folketingsvalgkamp.

- Debatten om ahmadiyya-muslimer er ikke ny, men det er usædvanligt, at det bliver bragt direkte ind i den danske folketingsvalgkamp, siger hun til Jyllands-Posten.

Kashif Ahmad er 'chokeret', da han får forelagt materialet.

- I Pakistan bliver folk slået ihjel pga. det her. Det skræmmer mig, at det bliver en del af en dansk valgkamp, hvor det på ingen måder hører hjemme, siger han til Jyllands-Posten.

Jyllands-Posten har i fire dage forsøgt at komme i kontakt med Shazad Riaz. Han er ikke vendt tilbage på gentagne henvendelser.

Politisk leder Uffe Elbæk (AL) har længe været bekendt med problemet, men afviser at stille op til interview.