Bergur overrasket midt i duel: Pludselig snakkede Løkke om kæresten

Det var en overrasket Bergur Løkke Rasmussen, der søndag aften pludselig kunne se sin far hive Bergurs 22-årige amerikanske kæreste ind i valgkampen.

Det skete, da Lars Løkke Rasmussen i statsministerduellen med Mette Frederiksen på TV2 blev spurgt, hvad han mente om 24-årsreglen.

Statsministeren fik svaret, at han havde en søn i præcist samme situation og nævnte derpå kæresten, Aran Katarina Kirschenmann – om end det snarere end 24-årsreglen handlede om beløbsgrænsen for udenlandske statsborgeres lønninger, hvis de skal have opholdstilladelse. Noget, som Løkke forklarede, at han vil gå efter at lempe, hvis han bliver genvalgt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sammen med sønnen Bergur da Venstre holdt kandidatsamling og hovedbestyrelsesmøde i Bella Center i København søndag den 12. maj 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

For høj beløbsgrænse

– Han syntes, det var en god idé at bruge som eksempel. Det er han i sin fulde ret til. Men både min kæreste og jeg har besluttet, at den del af vores privatliv ikke skal være en større del af debatten.

– Blev du irriteret, da han nævnte det?

– Nej. Jeg blev en smule overrasket. Det blev han også selv. Det var jo et publikumsspørgsmål, han ikke kunne have forberedt sig på.

– Hvad synes du så om beløbsgrænsen? Det er et politisk spørgsmål.

– Den her diskussion skal handle om, at Danmark har brug for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Og i øjeblikket har vi en for høj beløbsgrænse for de folk, der kommer fra lande, der arbejder sammen med Danmark. For eksempel USA eller Australien. Tommy Ahlers nævnte for mig, at det her er også er et stort problem i iværksættermiljøet, lyder det fra Bergur Løkke Rasmussen.

