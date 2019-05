Bergurs kæreste rammer udenlandsk avis

Udlandet har fået øjnene op for statsminister Lars Løkke Rasmussens svigerdatter.

Den verdensomspændende britiske netavis Daily Mail skriver onsdag om Bergur Løkke Rasmussens kæreste, den 22-årige Aran Katarina Kirschenmann, som statsministeren i søndagens duel med Mette Frederiksen afslørede måtte forlade Danmark ved udgangen af maj måned.

Daily Mail skriver, at 'social media-stjernen er for ung til at søge opholdstilladelse under dansk udlændingelovgivning'.

Det sker, efter Løkke i søndagens direkte tv-duel svarede på et spørgsmål om 24-årsreglen, der forbyder danske borgere at blive familiesammenført med udenlandske ægtefæller under 24 år.

- Jeg har en søn på 29 år, der er i præcis den samme situation som dig. Med en kæreste, der er langt fra at fylde 24 år, som bliver bachelor på Harvard University lige om lidt, der er i Danmark for at tage noget af sin uddannelse, og som skal rejse i slutningen af måneden, fordi hun ikke kan få lov til at være her. Det er helt skævt, sagde statsministeren under duellen.

Løkke svarede imidlertid ud fra, hvordan reglerne er for beløbsgrænsen for udenlandske statsborgere. Bergur Løkke Rasmussen og Aran er nemlig ikke gift

Løkke gav samtidig sit eget bud på løsningen. Nemlig at sænke indkomstgrænsen for udenlandsk arbejdskraft fra udvalgte lande. Herunder USA, hvor Bergur Løkkes 22-årige kæreste, Aran Kirschenmann, kommer fra.