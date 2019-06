Blæste på overenskomst: Mettes topfolk tog på luksus-hotel

Overenskomster og ordnede arbejdsforhold må vige, når Mette Frederiksens topmedarbejdere - i mondæne omgivelser - udtænker store tanker om den socialdemokratiske magtovertagelse.

Et internt foto afslører, at centrale medlemmer af partiets top har afviklet et strategiseminar på det populære Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje.

Badehotellet er kendt for manglende overenskomst og en sag om grov udnyttelse af udenlandske arbejdere via en entreprenør.

Stabschef og partisekretær på tur

Derfor står S-toppens seminar i skærende kontrast til den opfordring til medlemmerne om at spise med overenskomst, når der for eksempel hvert år er socialdemokratisk kongres i Aalborg.

Topfolkene i S-organisationen - der blandt andet tæller Mette Frederiksens højre hånd, stabschef Martin Rossen, partisekretær Jan Juul Christensen og pressechef Mads Brandstrup - kunne let have benyttet et nærliggende kursuscenter med overenskomst.

Men de valgte altså at betale ekstra penge for det fashionable Helenekilde Badehotel, der er ejet af tidligere balletdanser, Alexander Kølpin.

De har gjort det før

I efteråret kunne Ekstra Bladet ligeledes afsløre, at præcis samme personkreds havde seminar på det fornemme Frederiksminde i Præstø. Et hotel med både Michelin-restaurant, udsigt over Præstø Fjord og ingen overenskomst.

Med andre ord: Socialdemokratiets magtfulde styregruppe foretrækker havudsigt frem for overenskomst. Det vækker harme hos næstformand Ronny Iversen fra 3F Nordsjælland Øst.

- Jeg synes, det er for galt, ligesom jeg synes, at det var for galt, at borgerlige sad på Vejlegården under den konflikt, fastslår han.

Se også: Mettes topfolk på Michelin-hotel uden overenskomst

Se også: S-top i pamper-panik over Michelin-seminar

’Der skal være ordnede forhold’

Ronny Iversen sammenligner dermed Helenekilde Badehotel med åstedet for en af 3F’s mest betændte arbejdskampe i nyere tid.

Næstformanden understreger samtidig, at der i Tisvildeleje ligger en kursusejendom, som bakker op om den danske model.

- Vi har overenskomst på Sankt Helene Kursuscenter. Der skal være ordnede forhold. Vi synes, at alle - partifolk såvel som journalister fra Ekstra Bladet – skal se, om der er overenskomst på steder, hvor man vil spise eller overnatte. Det vil være fornuftigt og rimeligt, fastslår han.

S erkender

Officielt mener Socialdemokratiet da også, at det er bedst at bruge steder med overenskomst.

’Desværre lykkes det ikke altid at finde steder med overenskomst, selvom det selvfølgelig er at foretrække’, lyder det i et sms-svar fra Socialdemokratiets souschef, Martin Justesen.

Han svarer dermed ikke på, hvorfor partiets topstrateger mindst to gange på kort tid har holdt seminarer på luksuriøse hoteller uden overenskomst.

Alternativ 1,3 kilometer væk: Biligere og med overenskomst Sankt Helene kursuscenter ligger 1,3 kilometer fra Helenekilde Badehotel. Og S-toppen kunne fremstå som røde helgener - og forbedre partikassen - hvis de havde valgt kursuscenteret. Der er nemlig overenskomst på Sankt Helene Kursuscenter ifølge 3F. Det fremgår også af siden okforhold.dk, hvor alle kan tjekke, hvorvidt steder har overenskomst. 1000 kroner billigere pr. person

Og samtidig er priserne mere overkommelige. Socialdemokraterne kunne derfor med ren samvittighed tilbringe halvandet kursusdøgn på Sankt Helene Kursuscenter til 2.095 kroner per person. På Helenekilde Badehotel er en konference over halvandet døgn knap 1000 kroner dyrere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Udnyttede polakker til renovering

Underbetalte polakker har knoklet, så Socialdemokratiets top kunne nyde deres ophold på det fashionable Helenekilde Badehotel.

De polske håndværkere fik kun 50 kroner i timen under renoveringen af badehotellet, skrev Fagbladet 3F på baggrund af en kendelse fra Voldgiftsretten i september 2013.

Renovering af badehotellet skete ifølge kendelsen ved en bevidst, grov og systematisk undergravning af overenskomsten gennem flere år, skrev Fagbladet 3F.

Flere polakker vidnede i Voldgiftsretten, hvor det endte med en bod til en entreprenør og efterbetaling på tre millioner kroner.

Underbetalte elever

Fagforeningens kamp med socialdemokraternes konferencested stopper dog ikke der. 3F har haft tre sager om underbetaling af elever på Helenekilde Badehotel, oplyser næstformand Ronny Iversen.

Badehotellets direktør bekræfter, at der ikke er overenskomst på hotellet.

’Medarbejderne på Helenekilde Badehotel er ansat på ensartede individuelle ansættelseskontrakter og på vilkår, der efter min vurdering svarer til de vilkår, der i det store hele findes i relevante overenskomster i hotel- og restaurationsbranchen’, skriver Janne Moltke-Leth, direktør for Kølpin Hotels.

Samtidig var sagen med polakker via en entreprenør, lyder det.

Paludans pengemaskine - din stemme kan sikre ham millioner

Christoffer gift på jetset-hotel Helenekilde Badehotel ved Tisvildeleje i Nordsjælland er stedet for de rige, de kendte og nu socialdemokrater. Hotellet er et af Nordsjællands mest mondæne samlingssteder for det københavnske jetset, der forstår at sætte pris på den storslåede udsigt over Kattegat. Senest i weekenden hvor sangeren Christoffer blev gift med Cecilie Haugaard under stor mediebevågenhed. Familien Kølpin købte Helenekilde i 2001 ifølge hotellets hjemmeside. Og beliggenheden er omtalt som ’Nordsjællands bedste’. Vis mere Luk