Børn om topkandidater: Tulle kunne spille for Tottenham

Ligner Enhedslistens Pernille en model, passer Vikaren fra himlens fregner til hendes hår, og vil Mette F. have længere skoledage? Læs seks søde skoleelevers dom over Folketingets topkandidater her

Mette Frederiksen er hende, der gerne vil have længere skoledage, Uffe Elbæk ligner en vvs'er, Pernille Skipper en model, og Kristian Thulesen Dahl en dansk topfodboldspiller.

I hvert fald hvis man spørger seks elever i 2. E på Lindevangskolen på Frederiksberg i København, som Ekstra Bladet har aflagt et besøg for at få vurderet det kommende folketingsvalgs 13 topkandidater.

Dem har vi medbragt billeder af i A4-størrelse og bredt ud over et bord i klassen i skolens oprindelige bygning fra 1920'erne, hvor bl.a. forhenværende konservative minister Per Stig Møller i tidernes morgen lærte at sætte både kryds og bolle.

Den nuværende formand for hans gamle parti Søren Pape Poulsen synes børnene ser venlig ud, men kun en mener at vide, at han hedder noget med 'S'.

Hvis politikerne gerne vil have børns sympati handler det efter alt at dømme meget om at smile, som Kristian Thulesen Dahl gør det på billedet - de fleste hæfter sig i hvert fald ved, at han ser glad ud.

- Han smiler ret meget, fastslår Liva Bang Wisbøl.

Mest overraskende er nok Cole Rune Hesters observation:

- Jeg synes, ham der ligner lidt Christian Eriksen. Det er en fodboldspiller. Fra Danmark. Og han spiller for Tottenham.

Hør flere rammende beskrivelser af politikerne i klippet herover, og kig på billederne herunder for at kende forskel på børnene i panelet.

Liva Bang Wisbøl (tv.), ni, og Christina Kramhøft Martins, ni. Foto: Linda Johansen

Sara Dyreborg Sørensen, ni, og Nikolaj Wilken Lindskov, otte. Foto: Linda Johansen

Cole Rune Hester, ni, og Lily Aisha Moon, otte. Foto: Linda Johansen