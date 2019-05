Bum! Samuelsen slået i egen disciplin

Anders Samuelsen hittede tilbage i 2016 med en 'bottleflip-video' på sociale medier. 'Bottleflip' er en udfordring, der går ud på at kaste en halvfyldt vandflaske op i luften og få den til at lande stående på bunden.

I tirsdagens udgave af 'Valgmorgen på Ekstra Bladet' fik udenrigsministeren så muligheden for at vise sine evner live i Ekstra Bladets studie, men takkede pænt nej. I stedet forsøgte Ekstra Bladets politiske kommentator at gøre LA-formanden kunsten efter, og det gjorde han godt!

Du kan se Henrik Qvortrups bottleflip og efterfølgende jubelscene i videoen over artiklen.

Hvis du er gået glip af Anders Samuelsen skøre bottleflip-video fra 2016, så kan du sen den her:

Anders Samuelsen var i 'Valgmorgen på Ekstra Bladet' ude med riven efter Dansk Folkeparti, som han mener har lavet benspænd for borgerlig-liberal politik. Se udenrigsministerens kritik af DF her:

Du kan se hele 'Valgmorgen på Ekstra Bladet' med Anders Samuelsen, Anna Thygesen og Henrik Qvortrup, her.