Carl blev afvist til plejehjem og døde: - Det er sølle

- Jeg bliver så forarget - hvad er det, der sker i vores samfund? Spørger Pia Kjærsgaard (DF), formand for Folketinget.

- Hvis ikke man kan komme på plejehjem i Carls situation, hvornår kan man så?

Pia Kjærsgaard er kommet op ad stolen, efter Ekstra Bladet har fortalt, hvordan Hans Carl Christensen - også kaldet dæk-Carl - blev afvist gang på gang, da han gerne ville på plejehjem.

Dæk-Carls' sag I 43 år driver Hans Carl Christensen dækcentret i Hedehusene. Han elsker sit job og går derfor først på folkepension, da han er 84 år. I sommeren 2018 mister Carl sin samlever gennem en menneskealder. Herefter starter problemerne, og 91-årige Carl ønsker at komme på plejehjem. I august 2018 får Carl sit første afslag på en plejehjemsplads. I september 2018 falder Carl bevidstløs om. Han er dehydreret og kommer på hospitalet. Familien søger derfor endnu en gang om en plejehjemsplads. I november 2018 modtager Carl sit andet afslag. Fem dage senere falder Carl igen om på grund dehydrering. Barnebarnet sætter et møde op med borgmesteren, hvor han for tredje gang beder om en plejehjemsplads. 13 december 2018 får Carl afslag igen. 30 december 2018 - 17 dage senere - falder Carl om for tredje gang. Denne gang uden at vågne igen.

Hans Carl Christensen - også kendt som dæk-Carl - satte en ære i at forsørge sig selv og arbejdede derfor, indtil han fyldte 84 år. FOTO: Privat

Barnebarnet Sonni har fortalt, hvordan Carl følte sig utryg derhjemme efter at have mistet sin samlever. At han ikke kunne klare de mest basale huslige opgaver samt den personlige hygiejne. Flere gange blev dæk-Carl også indlagt på hospitalet på grund af dehydrering og underernæring.

Alligevel mente kommunen ikke, at han var dårlig nok til at få en plejehjemsplads.

- Det er pinligt for os alle sammen. For politikerne, for Carl og for hans familie, som står tilbage. Det er sølle, lyder det fra Pia Kjærsgaard.

- Familien har krav på en forklaring menneske til menneske - eller i hvert fald en beklagelse.

Flere som Carl

Men ikke kun Carls familie har brug for en forklaring eller en beklagelse.

Ekstra Bladet har lavet en rundspørge, der viser, at flere hundrede ældre hvert år afvises.

I 2017 blev 405 ældre borgere afvist i de 31 kommuner, som har svaret på rundspørgeren. Og i flere kommuner afviser de op mod hver femte borger.

- Det er da utroligt, at der ikke er nogen, der er kommet med det her noget før. At der ikke er nogen, der har taget ansvar, lyder det fra den forargede Pia Kjærsgaard.

Sonni Henriksen har nu taget kampen op for sin morfar Hans Carl. – Jeg får aldrig min morfar tilbage, men jeg føler, at jeg kan give ham noget retfærdighed tilbage ved at fortælle hans historie, har Sonni sagt til Ekstra Bladet. FOTO: Rasmus Flindt Pedersen

Ikke den eneste Carl skæbne er langt fra enestående. Ekstra Bladet har lavet en rundspørge blandt landets 98 kommuner om, hvor mange ældre, der får afslag på plejehjem. 39 svarede. Tallene viser eksempelvis, at 405 ældre borgere samlet blev afvist i 31 af kommunerne i 2017. Værst står det til i kommuner som Roskilde, Ballerup, Frederiksberg, Helsingør og Albertslund, hvor op mod hver femte ældre borger får afslag på en plejehjemsplads. Eksempelvis søgte 125 borgere i Ballerup om en plejehjemsplads i 2018, og 33 blev afvist, mens 54 ud af 317 ansøgere fik afslag i Roskilde.

Kommunernes skyld

Høje Taastrup var den kommune, som afviste Hans Carl Christensen, da han tre gange søgte om at få lov at komme på plejehjem.

- Om vi kan tilbyde en plejebolig, afhænger ikke af ens alder, men af om man er i stand til at klare sig i sit eget hjem og hvor meget støtte og pleje man har behov for, har kommunens borgmester Michael Ziegler (K) skrevet i et svar til Ekstra Bladet.

Men det giver Pia Kjærsgaard ikke meget for.



- Kommunerne - jeg kan godt love dig, at de får en masse penge. Men de prioriterer åbenbart forkert, lyder det fra formanden.

- Hvad tror du jeres vælgere, siger til en historie som den her. I fire år har I haft flere mandater end nogensinde i DF?

- Det ved jeg godt, og det forstår jeg også godt.

- Men der er vi så tilbage ved den dialog, der hedder, at vi sidder ved finanslovs-bordet og sætter flere penge af til kommunerne, men de bruger dem åbenbart ikke. Lige nu bruger de dem på huller i vejene og kunstværker i deres rundkørsler. Og så må vi sige til kommunerne fremadrettet: I får kun de her penge, hvis I bruger dem til de ældre.

- Så du vil øremærke penge til de ældre?

- Det er vi åbenbart nødt til, slutter hun.