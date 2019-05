Christina, ni år: Paludan vil smide min far ud

Pigerne fra 2.E er langtfra alene om bekymringen for Paludans entre på den politiske scene.

Børns Vilkår modtager et antal henvendelser fra børn, som ligefrem frygter den 36-årige mand, der gennem længere tid har storhittet på YouTube, hvor børn har fundet ham morsom og spændende. Det nøjagtige antal henvendelser har organisationen ikke tal på, men du kan læse nogle af brevene, som Børnetelefonen har modtaget her.

- Nu hører vi fra børn, der siger, de troede, det var for sjov, men nu er det ikke sjovt, fordi de er bange for, at han kan få fuldstændig afgørende indflydelse på deres liv, siger Bente Boserup, seniorkonsulent ved Børns Vilkår, til Ekstra Bladet.

Hun uddyber, at børns henvendelser om Paludan kan sammenlignes med reaktioner på naturkatastrofer eller terror:

- De bliver rigtig bange. Temaet, som vi oplever fra typisk børn med en muslimsk baggrund, er spørgsmålet om, hvorvidt man kan blive smidt ud. 'Bliver mor, far og jeg smidt ud'. 'Er vi overhovedet gode nok som familie', refererer Boserup fra henvendelserne, som kommer både på telefon og mail.

Boserup forklarer, at børnene reagerer ved at gå i forsvar og argumentere for, at deres forældre for eksempel arbejder.

- Det er meget voldsomt for børn, og man må ikke forklejne deres bekymring og skyde det ned med, at det bare er noget pjat, som ikke sker, siger Boserup.

- De her børn oplever at blive truet på, om de overhovedet har lov til at bo der, hvor de bor, og det er noget af det værste for børn. Når børn skal flytte, kan de i forvejen blive meget bekymrede, så når der pludselig er tale om at flytte ud af et land, hvor de i øvrigt er født, så rammer det hårdt.

Børn er meget konkrete

Hun opfordrer voksne til at tale alvorligt med børnene om deres bekymring og forklare dem, hvordan det danske demokrati og folketing fungerer og dermed få dem til at forstå, at Paludan ikke alene kan bestemme, at familier skal sendes ud af landet:

- Der er rigtig mange, der skal mene det samme, før det kan ske, og det ser ikke ud til at kunne ske, som det er nu. Ligesom Paludan heller ikke umiddelbart står over for at kunne blive statsminister.

- Når en pige med en portugisisk far er bange for, at han skal sendes ud, har hun jo misforstået Paludans ønsker?

- Ja, men børn er meget konkrete, og det er, hvad en mand som Paludan sætter i gang med sin måde at omtale andre mennesker på.