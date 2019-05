Claus har fortrudt: Paludan er ligeglad med mig

Claus Hørking fra Sorø fortalte tirsdag stolt til Ekstra Bladet, at han ville stemme på Stram Kurs - det trækker han nu tilbage og kalder i stedet Paludan for en dårlig parodi på Adolf Hitler

Den 37-årige førtidspensionist Claus Hørking var ikke i tvivl.

Stram Kurs ramte fuldstændig plet, når det gjaldt synet på Danmarks fremtid. Derfor skulle det nye, kontroversielle parti have hans stemme.

Men Claus har nu ændret mening.

- Jeg sætter ikke mit kryds ved Stram Kurs og Paludan alligevel, lyder det fra Claus Hørking.

Claus Hørking har fået tildelt førtidspension i sidste måned efter en hjerneblødning, der gjorde ham lam i hele højre side af kroppen, for små to år siden. Claus døjer stadig med følgerne af hjerneblødningen og mener, at de danskere, der kæmper for at få førtidspension, skal have bedre vilkår

- Grunden til, at han mister min stemme, er, at han tilsyneladende ikke støtter op om førtidspensionister - altså, mig - og vil skære i vores ydelser. Så med mindre, at han vil afkræfte dette for mig - hvilket jeg tvivler på efter at have set ham i debatter.

Velfærd kun til danskere

På Stram Kurs' hjemmeside har partiet kort listet deres velfærdspolitik op.

Partiet ønsker besparelser med udgangspunkt i, at velfærd kun ydes til danskere. Det betyder blandt andet et stop for udbetalinger til andre end danskere.

I forhold til arbejdsløse så ønsker partiet jobcentrene afskaffet, og i stedet skal personer motiveres til at klare sig selv.

Adgangen til sundhedsvæsnet er forbeholdt danskere, og partiet lægger vægt på, at det er lægens vurdering, der i høj grad skal være afgørende for sygemeldinger og tildelingen af førtidspension.

'Nazi-svin' ikke ok

Claus så - som mange andre - Aftenshowet på DR onsdag aften, hvor Paludan i et raserianfald kaldte Mimi Jacobsen for 'et nazi-svin'.

Den udtalelse tager han stærkt afstand fra, fortæller han.

- Det med at kalde Mimi (Jacobsen, red.) for et nazi-svin, er sgu ikke okay. Jeg ved ikke, om han er dum eller bare tænker, det kunne være en god måde at påkalde sig mere opmærksomhed - og dermed flere stemmer - på. Han fik i hvert fald ikke min med den optræden.

- Hvem har du så tænkt dig at stemme på?

- Tja, jeg har ikke helt besluttet mig endnu. Jeg skal have sat mig ind i, hvad Nye Borgerlige står for - for hende Pernille Vermund lyder også temmelig fornuftig med hensyn til udlæningepolitikken.

- Jeg kender bare ikke deres andre holdninger, så det skal jeg lige have sat mig ordentligt ind i. Hvis hun også støtter godt op om vores ældre, svage og udsatte, kunne det sagtens være hende/dem, der får mit kryds her grundlovsdag.