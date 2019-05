Claus Hjort: Kampfly til Grønland skal købes oveni

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) melder i mandagens udgave af Berlingske, at det kan blive nødvendigt i fremtiden at udstationere danske kampfly permanent i Grønland.

Årsagen er, at ministeren frygter, at Rusland på et tidspunkt vil flyve militærfly ind i grønlandsk luftrum, uden at rigsfælleskabet kan gøre noget.

Umiddelbart kan Danmark dog ikke undvære de mindst fire kampfly et sådan beredskab ville kræve, og i et interview med Ritzau siger Claus Hjort Frederiksen derfor, at det vil kræve et nyindkøb.

- Skulle det ad åre blive aktuelt, at russerne begynder konsekvent at krænke Grønlands luftrum, så må vi jo til den tid købe nogle flere fly, siger han.

Spørgsmål: Hvor skal pengene komme fra til de nye fly?

- Ja, der hvor penge normalt kommer fra. Det er jo skatteyderpenge.

Spørgsmål: Men fra Forsvarets egen kasse eller ved en merbevilling?

- Det må forligskredsen jo diskutere, den dag vi kan konstatere, at nu er der et behov for at have et afvisningsberedskab i Grønland.

Spørgsmål: Det er ikke tanken at flytte fly fra nogle af Forsvarets nuværende opgaver?

- Nej, det her ville være noget, der kommer oveni.

66 milliarder kroner

Et flertal i Folketinget har for nylig besluttet at købe 27 af det amerikanske F35-kampfly til i alt 66 milliarder kroner inklusive levetidsomkostninger.

Regnestykket er kompliceret, og en stykpris kan være vanskelig at komme med et præcist bud på.

Men ifølge Claus Hjort Frederiksen er 750 millioner kroner stykket ikke helt skævt.

Dermed ville et afvisningsberedskab på fire fly i Grønland koste mindst 3 milliarder kroner plus massive omkostningerne til landbaserede anlæg, hangarer og andet.

Spørgsmål: Hvad er et realistisk bud på den samlede pris?

- Jeg er jo ikke ekspert i bygningsindretning og omkostninger ved det.

- Men jeg vil bare sige, at vi har selvfølgelig en forpligtelse til at betale det, det koster at beskytte dansk luftrum, så det giver sig selv, at vi skal finde pengene, hvis det bliver nødvendigt, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han forestiller sig umiddelbart, at et grønlandsk afvisningsberedskab vil kunne operere fra en af de eksisterende militære lufthavne i Kangerlussuaq eller Thule.