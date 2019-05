Claus stemmer på Paludan: Det kan godt være, han virker gal ...

Claus Hørking fra Sorø er 37 år og førtidspensionist. Han er en af de danskere, der bakker op om Stram Kurs og er fast besluttet på at sætte sit kryds ud for liste P på valgdagen:

- Hvorfor får Stram Kurs din stemme?

- Manden (Rasmus Paludan, red.) har jo fat i noget. Det kan godt være, han virker gal, men han får jo de 'kriminelle samfundstabere' til at vise deres sande ansigt og hvor fjendtlige de egentlig er. Han viser, hvor galt det egentlig står til i vores ellers elskede land, og at vi må tage os mere af vores egne og få smidt dem på tålt ophold hjem eller ud.

- Jeg har ikke noget problem med at hjælpe andre, men jeg mener, vi selv har for mange problemer som vi kan smide pengene i. Når det er løst, så kan vi række hånden ud til andre.

Ikke racist

- Hvilket af hans politiske budskaber er det vigtigste?

- Det, der tiltaler mig mest, er hans holdning til indvandrene. Jeg er ikke racist, og jeg har intet imod dem, der indordner sig under vores land og skikke. Vi skal tage os mere af vores egne danske folk, frem for at rende og smide millioner efter folk, der bare prøver at overtage vores land og føre det tilbage til den mørke middelalder.

Rasmus Paludan får støtte fra mange danskere. Claus Hørking er en af dem. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Har du nogen personlige oplevelser, der gør, at du ikke kan lide indvandrere?

- Som sagt har jeg ikke noget mod de indvandrere, der indordner sig. Men du har vel også selv set nyhederne med deres bål og brand, og så snart man siger noget, der ikke passer dem, så er man racist. De er nok de største racister.

Guld og grønne skove

- Hvem har du tidligere stemt på?

- Tidligere har jeg stemt på Dansk Folkeparti, men de er som de fleste andre politikere: Fulde af gode ord op til valget, hvor de lover guld og grønne skove for derefter at kneppe os i røven.

- Du skrev, at du ikke er racist. Hvad tænker du om at stemme på en mand, der har en racisme-dom?

- Jeg har ikke noget problem med det og ved faktisk ikke, om han egentlig er blevet dømt.