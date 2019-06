Dansk Folkeflugt: Tulle knust i eget hjem

Resultaterne strømmer ind fra hele landet, som minutterne går.

En ting står malet i blæk. Dansk Folkeparti får en kæmpe vælgerlussing af danskerne. Partiet står i det foreløbige resultat til at få blot 9,11 procent af stemmerne, hvilket er mere end en halvering fra valget i 2015.

Og endnu værre ser det ud i partileder Kristian Thulesen Dahls valgkreds Vejle Nord.

Valgkredsen er færdig med at tælle stemmer op, og partiet står til 13,5 procent. Det er 15,3 procent under valgresultatet i 2015.

I Tyregod, hvor Thulesen Dahl i dag har stemt, er Dansk Folkeparti gået 19,6 procent tilbage, hvilket betyder, at partiet har fået 29,1 procent af stemmerne.

DF-formanden, Kristian Thulesen Dahl, erkender over for sine partifæller ved partiets valgfest i Snapstinget på Christiansborg, at partiet 'ikke har været dygtig nok'. Han ankom til festen ved 21-tiden.

- Det ansvar må jeg tage på mig som partiets formand, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han er dog sikker på, at han stadig er den rigtige leder for partiet.

- Jeg mener, at det er min pligt både at være der i 2015, hvor vi får det her fantastiske valg, men også når vi får en vælgerlussing og så sørge for, at vi går frem igen, siger han.

Også ved valget til Europa-Parlamentet for halvanden uge siden fik Dansk Folkeparti en markant tilbagegang. Her gik partiet fra fire mandater til et enkelt.