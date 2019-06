De radikale og de konservative kan blive dobbelt så store

Både de radikale og de konservative står ifølge valgstedsmålinger til at blive omtrent dobbelt så store ved onsdagens folketingsvalg.

De radikale ligger til at få 16 mod deres nuværende 8 mandater i DR's måling. I TV2's måling står partiet til 15 mandater.

De konservative går til 11 fra 6 mandater hos både DR og TV2.

Valgstedsmålingerne bliver lavet ved at spørge tusindvis af vælgere, hvor de har placeret krydset, efter at de har været forbi deres lokale valgsted.

Samlet set står rød blok ifølge målingerne til at gå markant frem ved valget, hvor partierne eksklusive Alternativet står til at få henholdsvis 90 og 91 mandater i de to målinger.

Tilbagegangen i blå blok skyldes ifølge målingerne primært Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Begge partier står til at blive mere end halveret.