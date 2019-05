Debat i Sønderborg: Jagt på syge skal stoppes

Tidligere på året fik Brian Bergmann Pedersen på 49 år et anfald. I lægejournalerne står der blandt andet, at han var bevidstløs, havde kramper, ikke kunne tale og savlede.

Anfaldet fik Brian indlagt på Odense Universitetshospital, hvor de fandt en byld i hans hjerne. En byld så stor, at lægerne ikke tør operere den væk og en byld, som Brian endnu kender konsekvenserne af.

- Jeg frygter at ende som en grøntsag, hvor jeg hverken kan tale eller bevæge mig, men stadig forstår, hvad der foregår omkring mig, fortæller Brian fra Sønderjylland.

I over en måned var han indlagt og skulle fra hospitalssengen udfylde og svare på papirer fra jobcenteret for at beholde de sygedagpenge, der betaler huslejen, mens han er syg.

- Mister jeg dem, har jeg jo ikke råd til at bo - ja nogen steder i virkeligheden, siger Brian.

Brian Bergmann fra Sønderjylland går stadig til jævnlige tjek og undersøgelser. Det er stadig uvist, hvordan hans sygdomsforløb ender. FOTO: Tim Kildeborg Jensen

Ekstra Bladet har tidligere fortalt Brians og mange andres sygdomshistorie og møde med jobcenteret. Deres oplevelser fortæller historien et system, der jager og mistænkeliggør syge, trækker dem gennem et dokumentations-helvede, håbløse praktikker og smider hver fjerde på en ydelse, der svarer til kontanthjælp.

Derfor tog chefredaktør Poul Madsen i går til Sønderborg for at debattere sygedagpengesystemet. Med i debatten var sygdomsramte Brian Bergmann Pedersen samt DF-politikeren Karina Adsbøl.

I debatten medgavn Karina Adsbøl (DF), at der er store problemer med den sygedagpengereform, partiet var med til at stemme igennem i 2013. Og hun lovede, at hun vil se på, hvordan lovgivningen bør ændres.

Derudover var Karina Adsbøl i debatten åben over for helt at fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, ligesom hun erklærede sig åben over for, at kommuner fremadrettet skal sanktionernes, hvis de bruger lovgivningen forkert.

- Man bør ikke kvit og frit kunne bryde lovgivningen, lød det fra hende.

Chefredaktør Poul Madsen til debat om sygedagpenge. I debatten deltog Brian Bergmann Pedersen, der er sygemeldt med en byld i hjerne samt politikeren Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. FOTO: Tariq Mikkel Khan

Den sygedagpengereform, som Dansk Folkeparti var med til at stemme igennem, og som Karina Adsbøl (DF) nu vil ændre, blev i sin tid fremsat af Mette Frederiksen (S).

Mette Frederiksen var på det tidspunkt beskæftigelsesminister, og med reformen skar hun sygedagpengeperioden ned fra 52 uger til 22 og sendte cirka hver fjerde syge ud i et jobafklaringsforløb på en kontanthjælpsydelse.

Selvom det var Socialdemokraterne, der stod bag reformen, ønskede ingen at dukke op til debatten i Sønderjylland. Troels Ravn (S) var sat i stævne, men endte med at aflyse. Ekstra Bladet måtte derfor nøjes med at få Mattias Tessfay (S) med fra studiet i København.

- Vi har et ansvar for den lovgivning, der er vedtaget, og derfor vil vi også gerne påtage os ansvaret for at ændre den, lød det fra Mattias Tesfay i studiet.

Ny undersøgelse: Jobcentre gør folk mere syge Psykiatrifonden har i samarbejde med SIND - Landsforeningen for Psykisk Sundhed - lavet en undersøgelse blandt 1400 sygemeldte. Undersøgelsen viste blandt andet: - 67,9% svarer, at jobcenteret i høj grad eller i nogen grad belaster deres livskvalitet. Det fører til, at 23% har tanker om, at livet ikke er værd at leve. - 50% har oplevet, at vedkommendes helbred blev tilsidesat i sagsbehandlingen, og at jobcentret ser bort fra speciallægeerklæringer. - 70% af respondenterne oplever fysisk eller psykisk ubehag op til møder/telefoniske møder med jobcenteret.

