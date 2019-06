Debat om hjemmehjælp: - Hvad fanden har I gang i?

Assens Kommune har de sidste ti år skåret antallet af hjemmehjælpstimer med 27,3 procent. For nylig truede de med at sætte rengøringen ned til hver femte uge samt skrotte gulvvasken fuldstændig.

- Kommunen har skåret på alt. Det er for dårligt. Vi har betalt vores skat hele livet, fortalte Birthe Rasmussen på 90 år, da hun fik besøg af to politikere og chefredaktør Poul Madsen.

Birthe kan næsten ikke se, er dårligt gående og har problemer med balancen.

- Man føler, at man skal tigge og bede om den støtte, man har brug for. Og jeg er i forvejen ked af at spørge om hjælp, sagde Birthe.

Birthe Rasmussen og Poul Madsen fik en god snak om rengøring, inden debatten for alvor gik i gang. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det bliver sandsynligvis ikke lettere for Birthe at få hjælp fremadrettet. Kommunen planlægger yderligere besparelser. Eksempelvis vil de i 2020 og 2021 spare 1,3 mio. kr. på toiletbesøg og to mio. kr. på gulvvask.

Derfor deltog Birthes datter, Sussie Elkjær, i går i en debat med Karsten Hønge (SF) og Karina Adsbøl (DF).

- Jeg er bange for, at det forsætter den gale vej, hvis ikke der kommer penge til området nu, sagde hun blandt andet under debatten.

Sussie er særligt utilfreds med Karsten Hønges parti, SF, som har været med til at stemme besparelser igennem i Assens.

- Hvad fanden har I gang i? var et af hendes skarpe spørgsmål til SF-politikeren, der var kommet på besøg.

Øremærkede midler

- Det gør mig ked af det, at mennesker som Birthe og Sussie skal råbe så højt og gå til pressen, for at nogen hører dem - og det gør mig ked af det at høre, hvordan Assens Kommune prioriterer, startede Karina Adsbøl debatten.

Assens er dog langtfra den eneste kommune, der sparer på ældre, selvom der bliver flere og flere af dem. Fra 2008 til 2017 er antallet af hjemmehjælpstimer til borgere over 80 år i gennemsnit faldet med 24,9 procent.

- Regeringen holder de fattige kommuner i et jerngreb, mens de rige kommuner har det godt, forklarede Karsten Hønge (SF) og henviste til den store forskel, der er på kommunernes økonomi og prioritering af ældre.

- Det hører ingen steder hjemme det her. Det er langtfra godt nok, sagde han også.

Både Karsten Hønge (SF) og Karina Adsbøl (DF) lovede derfor at tage mere ansvar fra Christiansborg og tvinge kommunerne til at prioritere de ældre ved at øremærke midler.

- Jeg tror på den løsning. Vi ser jo, at pengene bruges forkert. Eller i hvert fald ikke bliver brugt på de ældre, var Sussies reaktion.

Poul Madsen havde inviteret Karsten Hønge fra SF og Karina Adsbøl fra DF til Vissenbjerg for at tale om hjemmehjælp. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Træt af Lars Løkke

Birthe Rasmussen slog under besøget hårdt ned på regeringen og Lars Løkke.

- Den regering, der har været nu, den er jeg altså træt af. Ham Lars Løkke, ham kan jeg ikke lide. De vil bare i fjernsynet og have penge, sagde hun.

- Er du også træt af Lars Løkke? spurgte Poul Madsen derfor Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti.

- Jeg er træt af et ældreområde, hvor ældre ikke får den hjælp, de har brug for. Den hjælp, de har ret til. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan kan vi gøre det bedre, var hendes svar.

Karsten Hønge (SF) har dog svært ved at se, hvordan Karina Adsbøl kan komme igennem med de gode intentioner.

- Jeg ved godt, at Dansk Folkeparti har et hjerte for de ældre, men det har de andre borgerlige partier ikke, så I får det svært ved at få tingene igennem. Det er jeg ked af at sige, sagde han.

Hverken Birthe Rasmussen og hendes datter har meget tilovers for politikernes prioritering de sidste år. Begge er dog forhåbningsfulde.

- Jeg håber, det bliver bedre for mig. Jeg kan ikke andet end at håbe, var Birthes sidste ord i debatten, mens hendes datter kom med en opfordring til andre pårørende.

- Råb politikerne op, og fortæl dem, at det ikke er godt nok. Både i kommunerne og på Christiansborg, sluttede hun.

Særligt Karsten Hønge (SF) måtte finde sig i en overhaling af Birthes datter, Sussie. De lokale SF'ere har stemt besparelser på ældre igennem. Karsten Hønge tog pænt imod kritikken, som han syntes var berettiget. Han beklagede derfor og ville gerne vide, hvordan han kunne vinde hendes tillid tilbage. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Borgmesteren i Assens: - Besparelserne er ikke værdige

Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V) erkender i et skriftligt svar, at kommunens økonomi er presset.

- Vi oplever i lighed med en række andre kommuner en udvikling med utilstrækkelig udvikling i indtægter fra skat og tilskud. Imens stiger udgifter til sårbare børn, unge, handicapområdet, førtidspensionister, sygedagpenge, kropsbårne hjælpemidler og flere ældre i det hele taget.

- Er ingen creme, rengøring hver femte eller tredje uge, hårvask en gang om ugen og antal-bestemte toiletbesøg en værdig ældrepleje?

-Vi har måttet omprioritere og spare på en række områder. Heriblandt børn, unge, psykiatri, administration, politikervederlag, vejområdet, handicappede og ældre. Dele af disse besparelser bla. på ældreområdet er ikke værdige og ønskellige, skrev borgmesteren blandt andet.