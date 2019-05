Den man tugter: Venstre tæsker løs på Socialdemokratiet

SV-regering? Kærligheden fra Venstre til Socialdemokratiet har hidtil kunnet ligge på et meget lille sted

Lars Løkke har kastet sin kærlighed på Socialdemokratiet som eventuel regeringspartner.

Dermed lever statsministeren op til det gamle ordsprog 'den man tugter elsker man'.

De seneste måneder har Venstre nemlig brugt enormt meget krudt på at smadre løs på Socialdemokratiet.

Mest opsigt vakte det, da Venstre afholdt et pressemøde 9. april, der i bund og grund kun handlede om at kritisere Mette Frederiksens tropper. Ikke et eneste konkret forslag havde partispidserne Inger Støjberg og Troels Lund Poulsen medbragt.

Bizart

- Det vil få meget alvorlige konsekvenser for Danmark, hvis Socialdemokratiet og Radikale Venstre kommer til magten og dermed lemper udlændingepolitikken, lød svadaen blandt andet.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup betegnede pressemødet som 'bizart'.

Senere i april kunne Ekstra Bladet afsløre indholdet af Venstres spinmanual. Indholdet var entydigt: Venstres kandidater skal piske løs på Socialdemokratiet i valgkampen.

I spinmanualen lyder det blandt andet:

'Kan man stole på, at Socialdemokratiet gennemfører den politik, de går til valg på?'

'Nej, man kan desværre ikke stole på Socialdemokratiet, og man kan ikke stole på, at Socialdemokratiet gennemfører den politik, de går til valg på. For sidst, Socialdemokratiet var i regering, brød de 100 løfter de første 100 dage.'

Som et tredje eksempel på Venstres iver efter at hælde møg ud over Socialdemokratiet møder Ekstra Bladets læsere i disse dage på vor annonceplads.

De er bange

Her opstiller Venstre en række spydige påstande om Socialdemokratiets planer for skattesystemet under overskriften 'Skattestop eller skattehop'.

'Socialdemokratiets skattehop er allerede oppe på milliarder af kroner', lyder blot én af Venstre-svinerne.

På dagens pressemøde, hvor Løkke præsenterede sine tanke om en SV-regering, var han også opsat på fortsat at kritisere de måske kommende samarbejdspartnere.

Mest olm var han, da han kommenterede Socialdemokratiets uvilje til at lade prisen på smøger stige.

- De er bange for vælgerne, slog han fast.

