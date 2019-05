Denne politiker vil danskerne helst have som kollega

Enhedslistens Pernille Skipper er danskernes foretrukne kollega blandt partilederne, viser undersøgelse. Danskerne vil dog helst have Mette Frederiksen til at forhandle lønnen

Hvis danskerne skulle vælge en kollega blandt landets 13 partiledere, ville de fleste pege på Enhedslistens Pernille Skipper. Efterfulgt af Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Det skriver A4 Nu.

15 procent af danskerne peger ifølge en ny måling, som Wilke har lavet for A4 Nu, på Pernille Skipper som politikeren, de gerne vil tilbringe 37 timer om ugen på jobbet med.

Det overrasker ikke kommunikationsrådgiver Henrik Byager.

- Pernille Skipper oser af sympati og empati, som man er glad for at se hos en kollega, hvilket få andre gør i valgkampen lige nu. Hun repræsenterer nogle nye værdier, hvilket er en del af en bevidst strategi fra Enhedslisten, som er gået væk fra sure gamle mænd til mere moderne unge kvinder. Jeg tror, Johanne Schmidt-Nielsen havde scoret endnu højere, hvis hun var med, siger Henrik Byager.

14 procent har Mette Frederiksen som kollega-favorit til en sludder ved kaffemaskinen, mens knap 11 procent peger på Løkke.

Henrik Byager mener, at tallene fortæller mere om Løkkes tilbagegang end Frederiksens popularitet.

- Folk er jo tydeligvis ikke ellevilde med nogle af dem. Men Lars Løkke Rasmussen er jo kendt for sin brutalitet, specielt har formandsopgøret med Kristian Jensen nok ikke efterladt mange med en lyst til at arbejde sammen med Lars Løkke, siger Henrik Byager.

Direktøren for det hele

Anderledes ser tallene fra Wilke-undersøgelsen dog ud, når det kommer til, hvem man ser som den mest kompetente chef. Her deler Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen førstepladsen begge med 17 procent.

Henrik Byager er overrasket over, at de to statsministerkandidater er lige populære som chefer.

- Det tyder overraskende godt for Mette Frederiksen, at hun klarer sig lige så godt som Lars Løkke. Dels fordi han har haft langt mere tid til at vise sine kompetencer som leder, og dels fordi hun er kvinde, som typisk bliver dømt hårdere end mænd, når det kommer til at være chef, siger Henrik Byager.

Mette Frederiksen formår at fremstå som moden og kompetent, hvilket gør, at vælgerne kan se hende som en chef, mener Henrik Byager. Det lykkes ikke så godt for Pernille Skipper, som kun fem procent gerne ville have som chef.

- Pernille Skipper virker sympatisk og kompetent, men hun er ingen lederskikkelse og giver ikke indtryk af at være en, der kan banke en folketingsgruppe på plads. Det kommer dog klart af, at hun ikke er så gammel, og i forhold til Enhedslistens vælgere vil det nok ikke skade hendes valg, vurderer Henrik Byager.

Nedslidte Løkke

Det mest overraskende tal i undersøgelsen er ifølge kommunikationsrådgiveren, at næsten 17 procent gerne ville have Mette Frederiksen til at forhandle deres løn, mens kun godt 12 procent ville betro Løkke opgaven.

- Det overrasker mig, fordi Lars Løkke har sejlet rundt om mange isbjerge og overlevet mange trusler, der havde taget livet af andre politikere, og som burde gøre ham kompetent i en lønforhandlingssituation. Det afspejler nok, hvor nedslidt Lars Løkke virker, uanset om det er berettiget eller ej, siger Hnerik Byager.

Når Mette Frederiksen står stærkere end Løkke, ser Byager det som et resultat af den strategi, Socialdemokratiets lagde efter det seneste valg:

- Hun fremstår handlekraftig og stærk, hvilket kommer af de nye alliancer, hun har lavet med blandt andet Dansk Folkeparti. Hun virker som en, der er villig til at gå langt for den bedste aftale, hvilket man gerne vil have i en lønforhandling, siger Henrik Byager.

Undersøgelsen er gennemført af Wilke repræsentativt fordelt blandt 1.058 danskere over 18 år i uge 18 og 19.