Derfor er kuglepennen i stemmeboksen ofte rød

Der er ingen skjulte hensigter med farven på kuglepennen i stemmeboksen. Der er ingen, der på den måde gør et sidste forsøg på at påvirke din hjerne til at stemme til venstre for midten.

Men hvorfor er farven på kuglepennen i stemmeboksen så ofte rød?

Det har en helt simpel og lavpraktisk grund. Den røde farve er simpelthen nemmere at se.

Derfor har blandt andre Københavns Kommune valgt at ophænge røde kuglepenne i stemmeboksene.

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune oplyser til TV2 Lorry, at de henholder sig til afsnit 7.1 i vejledning om afholdelse af folketingsvalg i forbindelse med valg af farven på kuglepenne.

'Det fremlagte skriveredskab behøver ikke være en blyant eller sort eller blå kuglepen, men må godt have en mere synlig farve, f.eks. rød, hvis kommunalbestyrelsen for eksempel måtte vurdere, at det vil lette stemmeoptællingen, hvis afkrydsningens farve således er mere tydelig', står der i afsnit 7.1.

'Det vurderes i Københavns Kommune, at rød er en mere synlig farve, der således letter stemmeoptællingen,' oplyser kommunen til TV 2 Lorry.

Hvis du ikke bryder dig om at sætte et rødt kryds, har du mulighed for at tage din egen blyant eller kuglepen med - så længe det ikke giver stemmesedlen et ”særpræg” som eksempelvis en guld- eller glimmertusch. Sorte, blå, røde og grønne blyanter og kuglepenne er i orden at bruge.