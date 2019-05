Derfor stiller journalist op for Stram Kurs

Hvor Rasmus Paludan kritiserer islam, så vil Stram Kurs' nye kandidat hellere tale om kristendommens fortræffeligheder.

Det fortæller teolog, journalist og nu også folketingskandidat for Stram Kurs Iben Thranholm, som først meldte sig ind i partiet i dag fredag.

- Den retorik, hvor man sviner islam til og kun er optaget af, hvad man ikke vil være med til, det er en fejlkurs, siger Iben Thranholm.

- Det afslører et underskud. Vi skal have et værdimæssigt overskud at stille i stedet for – nemlig den kristne tro, fortæller debattøren.

'Bygger på ekstrem tomhed'

Det er kun en uge siden, at Stram Kurs' nye kandidat kom med et harsk angreb på Stram Kurs.

'Stram Kurs er et parti, der bygger på ekstrem tomhed', skrev Iben Thranholm for en uge siden i et blogindlæg.

Angrebet byggede på samme fundament, som nu har gjort hende til medlem af partiet, forklarer hun.

- Rasmus ringede til mig, en time efter at mit indlæg blev publiceret, og så fortalte jeg ham min mening direkte, fortæller hun.

- Så sagde han, at han troede, jeg havde noget at tilføre Stram Kurs, og om jeg var interesseret i at gå ind og tage en debat om tomrummet, siger Iben Thranholm.

Et par skarpe til kandidaten - Hvad mener du om fri abort? - Jeg er imod abort. En kultur, som slår sine egne børn ihjel, har ikke en fremtid. - Hvad mener du om ægteskab mellem homoseksuelle? - Det var en fejl at sidestille et homoægteskab med et ægteskab mellem mand og kvinde. - Hvorfor mener du, at det er en fejl? - Jeg er så træt af at blive spurgt om det. Det bremser mig i at komme ud med meget vigtigere budskaber. Homoseksuelle har så mange rettigheder i Danmark, så jeg forstå ikke, hvad problemet er. Kan vi andre ikke få lov til at komme videre, Vis mere Luk

Prøvede Kristendemokraterne

Det er første gang, at Iben Thranholm forsøger sig i dansk politik. I 2015 ville hun stille op for Kristendemokraterne i Sydjylland. Det blev dog aldrig til noget.

Hovedledelsen af partiet var nemlig ikke enige i, hvad de så som Iben Thranholms krav til valgkampen. Kravene skulle have været, at partiets formand, Stig Grenov, faldt mere tilbage, mens Iben Thranholm ville få en større rolle i medierne som partiets politiske ordfører.

Iben Thranholm har dog fastholdt, at det bare var gode råd til at vinde valgkampen. Ikke desto mindre endte det med, at Thranholm blev vraget.

Iben Thranholm er uddannet teolog. Samtidig er hun troende katolik, journalist og debattør. Tidligere har hun været informationschef i det katolske bispedømme i Danmark.