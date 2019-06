Det så du ikke på tv: Løkke satte vært på plads

Publikum og vært Kim Bildsøe Lassen oplevede under gårsdagens partileder-debat på DR en pirrelig statsminister, der følte, at han spildte sin tid

Flere seere lagde mærke til, at det var en mere end almindeligt pirrelig statsminister, som tonede frem på deres tv i aftes under partileder-debatten på DR i aftes.

Lars Løkke Rasmussen (V) gav soleklart udtryk for, at åbningstemaet om cigaretpriser fik for meget tid og opmærksomhed.

Publikum i Danmarks Radios koncertsal overværede og hørte statsministeren åbenlyst vrisse af debattens vært Kim Bildsøe Lassen og sagde højlydt 'det her er tidsspilde', mens der kørte et tv-indslag over skærmen hjemme i danskernes stuer.

Kort for hovedet

Noget, der også blev opfanget blandt flere af de 12 øvrige partiledere, der beskriver Løkke som 'kort for hovedet'.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Løkke, at han havde en 'ord-veksling' med tv-vært og debattens leder Kim Bildsøe Lassen.

Kim Bilsøe Lassen måtte høre på, at debatten, der kørte under hans ledelse, var 'spild af tid'. Foto: DR.

Tidsspilde

- Han sagde, at det var tidsspilde, og at der var andre meget vigtigere emner, siger Kim Bildsøe Lassen til Ekstra Bladet.

- Men jeg opfattede det ikke, som at han truede med at gå, svarer han på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt han havde oplevelsen af, at statsministeren var ved at forlade koncertsalen.

Kort efter debatten lagde Lars Løkke Rasmussen da også en video ud på Facebook, hvor han understreger sin utilfredshed.

- Jeg synes, det var lidt underligt - uden at blande mig i den redaktionelle linje - at vi kun talte om det (cigaretpriser, red.).