Det skete lørdag på valgkampens 26. dag

Politisk kommentator og Venstre-medlem Jarl Cordua stemmer på De Konservative, og Rasmus Paludan forlod radioprogram i protest.

Læs her om valgkampens 26. dag:

* Højere tilskud til privat- og friskoler.

Liberal Alliance præsenterede lørdag sit fritvalgsudspil ved Christiansborg Ridebane.

Udspillet indeholder blandt andet en forhøjelse af tilskuddet til privat- og friskoler - den såkaldte koblingsprocent - fra de nuværende 76 procent til 80.

Det betyder, at privatskoler skal have en støtte på 80 procent af det, en folkeskoleelev koster.

Partiet vil også udvide det frie sygehusvalg, så det gælder fra første dag efter visitering og ikke som nu efter 30. dag.

- Vores fritvalgsudspil vil sikre danskerne og de danske familier mere frihed i hverdagen, udtalte partileder Anders Samuelsen i en pressemeddelelse.

* Venstre-medlem: Man ved ikke, hvor man har Venstre.

Politisk kommentator og mangeårigt medlem af Venstre Jarl Cordua er så utilfreds med partiets seneste fire år i regering, at han vil stemme på Konservative.

Det bekendtgjorde han lørdag.

- I det hele taget ved man ikke rigtig, hvor man har Venstre, så jeg siger pas for denne her gang, sagde Jarl Cordua.

Det er først gang nogensinde, at han ikke stemmer på Venstre ved et folketingsvalg, og det skyldes partiets hovedstadspolitik, herunder udflytningen af statslige arbejdspladser.

- Det er jo et Venstre-projekt mere end nogen andens (udflytningen af statslige arbejdspladser, red.). Det er en total skadelig og dyr politik. Det projekt har jeg svært ved at bakke op om, sagde han.

* Paludan udvandrede fra radioprogram.

Radioprogrammet "Mads og Partilederne" med Mads Steffensen og Jens Ringberg som værter blev for meget for partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan, der forlod programmet i protest.

Det var ifølge partilederen for Stram Kurs på grund af gentagne afbrydelser fra de andre partiledere, at han sagde farvel og tak midt i udsendelsen.

- Det var ikke første gang, at jeg blev afbrudt, uden at skraldespandsjournalisterne på DR greb ind. Det er ikke lige vilkår, skrev Paludan efterfølgende på Facebook.