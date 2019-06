DF kræver politistationer med døgnbemanding i alle kommuner

Dansk Folkeparti vil have mindst én døgnbemandet politistation i alle landets kommuner. Det bliver et krav fra partiet, når der skal forhandles ny politisk aftale for politiet i efteråret.

Det skriver avisen Danmark.

Ifølge folketingskandidat Morten Messerschmidt (DF) handler det grundlæggende om 'befolkningens tryghedsfølelse'.

- Vi oplever, at folk helt generelt har en stor mistillid til politiet, og man er bange for, at de ikke kommer frem til tiden, når man ringer og har brug dem.

- Det synlige politi i gadebilledet - især uden for de store byer - er fuldstændig forsvundet, og derfor er vi nødt til at sikre, at nærpolitiet bliver genetableret i hele landet, siger Morten Messerschmidt til Ritzau.

Avisen Danmarks optælling viser, at kravet svarer til mindst 27 nye politistationer - 17 på Sjælland, syv på Fyn og tre i Jylland.

Morten Messerschmidt har et bud på, hvor pengene til finansieringen af forslaget kan findes henne.

- Vi har med finansloven lavet en aftale med regeringen om, at udlændinge skal afsone i hjemlandet, og vi afventer stadigvæk, at det bliver implementeret. Så det kunne være et område, hvor man kan finde dem, siger han til Ritzau.

Siden 2007 er der ifølge avisen Danmark blevet lukket 85 lokale nær- og landpolitistationer rundt om i landet, hvor beredskabet er blevet centraliseret mod storbyerne. Det svarer til cirka 40 procent færre stationer.

Blandt flere af de øvrige partier er der opbakning til mere politi på gaderne.

Socialdemokratiet går til valg på 20 flere politistationer – ti på hver side af Storebælt – mens Venstre vil have flere mobile politienheder.

Retsordfører Preben Bang Henriksen (V) mener, at det vil være "helt forkert" at etablere lokale politistationer igen.

Alle landets 12 politikredse har en hovedpolitistation, som er døgnbemandet.

Derudover har alle kredse på nær Bornholm et antal øvrige politistationer, der ikke nødvendigvis har døgnbemanding. Enkelte af disse vil normalt ikke være bemandet, men kan være det sæsonafhængigt eller ved særlige lejligheder.