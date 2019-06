DF-profil til angreb på Løkke: - Usselt

Torsdag aften langede DF-profil Søren Espersen kraftigt ud efter Lars Løkke i 'Debatten' på DR2.

- Der har været en blå blok, som har virket i rigtig mange år, og nu har Statsministeren ødelagt den, sagde han og kaldte blandt andet statsministerens ageren for 'ussel'.

Det skriver Berlingske.

- Han ødelagde det midt under valgkampen. Det lykkedes ham at sparke til de Konservative, Liberal Alliance og os, selvom vi har holdt dem til magten i mange år. Det var usselt for os at opleve, sagde Espersen i programmet.

Det er Løkkes udmeldinger om en mulig SV-regering i starten af valgkampen og udmeldingen om, at en regering over midten var hans førsteprioritet i slutning af valgkampen, som Espersen er rigtig utilfreds med.

Der var dog en i 'Debatten', der kom Løkke til undsætning. Nemlig Venstres Jan E. Jørgensen, der rådede Espersen til at kigge indad.

Mettes hovedpine: - Så hårdt kan det siges

Tulle slagtet

Profiler på vej ud af Folketinget: - Et stort tab

DF har fået et katastrofalt valg og mistet 21 mandater. Profiler som Martin Henriksen og Kenneth Kristensen Berth siger blandt flere andre farvel til jobbet som folkevalgt.