DF stiller krav om plejehjemspladser

Kristian Thulesen-Dahl vil gøre det til et retskrav, at borgere over 80 år får ret til plads på et plejehjem

Dansk Folkeparti kræver nu, at alle borgere over 80 år får ret til plads på et plejehjem.

Udmeldingen kommer dagen efter, at Ekstra Bladet bragte historien om den 91-årige Carl, der fik tre afslag på en plejehjemsplads.

Ekstra Bladet kunne også dokumentere, at en rundspørge til landets 98 kommuner afslører, at Carls historie ikke er enestående. Tallene viser eksempelvis, at 405 ældre borgere samlet blev afvist i 31 af kommunerne i 2017.

Carl døde efter tre afslag på plejehjem

Værst står det til i kommuner som Roskilde, Ballerup, Frederiksberg, Helsingør og Albertslund, hvor op mod hver femte ældre borger får afslag på en plejehjemsplads.

Nye tal: Hundredvis af ældre får afslag på plejehjem

Til TV2 siger Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen-Dahl:

- Der er for mange historier om ældre mennesker, som får afslag på plejehjemspladser, fordi der ikke er pladser nok, siger han.

Pengene til at sikre plejehjemspladserne skal være en milliard kroner, der skal reserveres til ældreområdet i de kommende år. DF mener, at der skal bygges flere plejehjem, og at nogle nuværende plejehjem skal udbygges.

Kristian Thulesen Dahl forslag møder dog ikke umiddelbart opbakning hos finansminister Kristian Jensen (V). Ifølge ham vil et sådant krav sluge en stor del af det økonomiske råderum, siger han til DR:

- Ikke at jeg tror, at alle 80-årige drømmer om at komme på plejehjem, men hvis man kan kræve det, så vil det komme til at sluge en meget stor del af den økonomi, der er, siger han.

- Jeg kan ikke se, hvordan man kan få råd til det. Jeg vil hellere give pengene til dem, der faktisk har et behov, dem som man vurderer, har mest brug for hjælp, uanset om de er 79 eller 82, siger han.

Kristian Jensen erkender dog, at der er problemer med at finde plejehjemspladser nok, men årsagen skyldes ifølge ham, at der endnu ikke er landet en udligningsreform, der skal give økonomisk trængte kommuner bedre vilkår.