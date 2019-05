DF'er: Der er masser af sexchikane på Borgen

‘Man kan fantasere om, hvad du har på under den nederdel’.

Sådan lyder en af de bemærkninger, som Merete Dea Larsen (DF) gennem sin tid i politik har måttet lægge ører til.

Ugebrevet A4 Medier bringer i dag historien om, at hver tiende folketingspolitiker er blevet udsat for seksuel chikane på Christiansborg. Merete Dea Larsen, boligordfører for Dansk Folkeparti, tror dog, at problemet er endnu mere omfattende, end opgørelsen viser.

- Nu skal man passe på, hvad man siger. Men mit bud er, at op mod 90-100 procent af dem, der er i nærheden af politikere, oplever det, svarer Merete tirsdag i Ekstra Bladets tv-studie på spørgsmålet om, hvor mange af hendes kvindelige kollegaer, hun tror, er blevet udsat for grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter.

Merete Dea Larsen har selv oplevet problematikken på nærmeste hold - både inden for Borgens mure, men også i byrådet i Roskilde, hvor hun har siddet i 12 år.

- Jeg tænker, at det er politik generelt. Det er jo - heldigvis kan man sige - alle former for mennesker, der er i politik, og det er klart, når mange forskellige typer af mennesker mødes, så har man jo nogle forskellige normer og nogle forskellige måder at være på, og det kan man jo godt mærke 'clashe' på mange områder. Det her, tror jeg, er ét af dem.

Merete Dea Larsen gjorde sig sine overvejelser, inden hun i forbindelse med A4 Mediers opgørelse fortalte, hvad hun havde oplevet, men hun mener, at særligt yngre politikere har svært ved at sige fra og råbe højt, når sexchikanen finder sted.

- Jeg føler mig ikke som et offer. Jeg kan sagtens sige fra. Men jeg oplever også nogle af mine kollegaer, der ikke helt kan sige fra. Ofte dem, der er lidt yngre, forklarer 41-årige Merete Dea Larsen.

Tror du, at der er nogle yngre kollegaer, som holder sådanne historier tilbage, fordi de simpelthen er bange for, hvad det kunne gøre ved deres politiske karriere?

- Ja, det tænker jeg absolut. Det er jo aldrig fedt at sige sådan noget højt, for så ved man jo også, at man bliver sat på plads bagefter. Det er der ingen tvivl om. Det kommer jeg da også til at blive efter det her. Men jeg kan tage det. Jeg er vant til at få de tæsk, man nu engang får i politik, og der er det en del af det game, som der foregår.

Synes du, at der er blevet skredet ind i forhold til de ting, som du har oplevet, og som dine kollegaer har oplevet?

- Nej. Det er der ikke.

Har folk ikke været bevidste om det?

- 100 procent bevidste om det. Men det er sådan et ømtåleligt emne. Man skal huske på, at der også er et magtspil i politik. Du har også brug for folk. Hvert mandat tæller, og det vil sige, at man jo ikke har lyst til at blive upopulær, lyder det fra Merete Dea Larsen.