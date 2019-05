DF'er trækker i land: - Jeg vil ikke deportere Natasha

Martin Henriksen (DF) 'freder' debattør Natasha Al-Hariri fra at blive sendt ud af landet

Hvem må blive i Danmark, og hvem skal forlade landet?

Nye Borgerlige, Stram Kurs og Dansk Folkeparti er ikke helt enige, og da diskussionen i 'Ekstra Bladets Valgmorgen' faldt på, hvornår DF vil sende folk ud af landet, blev det personligt i tv-studiet.

Udlændingeordfører Martin Henriksen blev udfordret på, hvorvidt DF vil deportere kvinder, der bærer tørklæde, og det fik Martin Henriksen til at rette sin opmærksomhed mod debattør Natasha Al-Hariri, der også var i studiet.

- Jeg vil ikke deportere Natasha, sagde han som det første.

- Jeg er statsborger, påpegede hun.

- Så er du i Dansk Folkepartis optik så at sige 'fredet', lød det fra Martin Henriksen.

'Fredningen' bliver mødt med et højlydt lettelsens suk fra Natasha Al-Hariri, der senere i programmet slår fast, at hun ikke skal bede om Martin Henriksen eller nogle andres blåstempling af hende som dansker.

- Jeg er her, mine børn er her, og mine børnebørn vil også være her, fastslog Natasha Al-Hariri.

- Og jeg håber af hele mit hjerte, at vi vil stå fast på demokratiets principper, tilføjede hun.

