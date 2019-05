Dokument afslører: Paludans vilde apartheid-forslag

Muslimer må ikke eje et motorkøretøj.

Muslimer må ikke tale til danskere, med mindre en dansker først har talt til muslimen.

Og muslimer må ikke handle i butikker, hvor danskere handler.

Så vidtgående er nogle af de forslag til forbud for muslimer, som som det stærkt indvandringskritiske parti Stram Kurs med partileder Rasmus Paludan i spidsen har delt rundt på løbesedler ved flere lejligheder.

Både ved demonstrationer og på sociale medier har Rasmus Paludan og hans partisoldater delt de harske synspunkter ud med i alt 12 forbud for muslimer.

Uden ironi

Under Folkemødet på Bornholm sidste sommer delte flere personer løbesedlen ud foran et stort Stram Kurs-banner.

Ekstra Bladet har talt med Folkemøde-deltagere, der afslog at tage imod løbesedlen, hvorefter de fik beskeden:

'Vil du have, at 'mullah'erne' overtager vores land?'.

Personerne oplevede både episoden og budskaberne på løbesedlerne som 'alvor fra Stram Kurs' side' og 'uden skyggen af ironi'.

Under Folkemødet udsendte Rasmus Paludan også en besked på det sociale medie Twitter med et billede af en række af de mest radikale forbud for muslimer.

Her er Stram Kurs' tweet fra 12. juni 2018. Det er efterfølgende blevet slettet. Ekstra Bladet ville gerne have Paludan til at forklare, hvorfor det skulle slettes, hvis det bare var for sjov, som han udtaler i dag. Screendump/Twitter.com.

Slettet

Beskeden blev sendt til Alternativets Josephine Fock med 'hashtaggene' #DeSkalUd og #ForbydIslam.

Dette tweet er efterfølgende blevet slettet.

Eksperter: Åbenlys apartheid

To eksperter kalder de yderligtgående forbud for både grundlovsstridige og 'åbenlys apartheid' i stil med den raceadskillelse, som det politiske regime i Sydafrika praktiserede fra 1948 til 1993.

- Det er helt åbenlys apartheid. Det er den mest rammende måde at beskrive det på.

- Der er to grupper i befolkningen, hvoraf den ene skal rette sig ind efter den anden og ikke må tale til dem, siger professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, til Ekstra Bladet.

- Det her kan slet ikke lade sig gøre efter Grundloven. Det vil kræve en ændring af Grundlovens §70, fordi det fratager borgerlige rettigheder på grund af tro, siger juraprofessoren, der særligt peger på forbuddene mod at eje motorkøretøjer og at handle i de samme butikker, som danskere benytter:

- Det her vil gribe ind i forsamlingsfriheden og ytringsfriheden. At sige, at 'I må ikke handle i de her butikker, men vi må godt'. Det er en til en apartheid.

Som i Sydafrika

Også professor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, Stig Eduard Breitenstein Jensen, stempler reglerne som eksempler på apartheid.

- Apartheid stammer fra det aafrikanske ord 'adskillelse'. Og det er præcist, hvad det her er. Det er et spørgsmål om at adskille folk, som man gjorde i Sydafrika under apartheidstyret, hvor nogle bænke og nogle busser kun var for hvide, siger Stig Breitenstein til Ekstra Bladet.

Afrikaeksperten fortæller, at Stram Kurs' forslag aldrig vil have gang på jorden i dagens Sydafrika.

- Det vil være totalt uacceptabelt. Det vil ingen finde sig i. Det er også en del af hele post-apartheidæraens regnbueprojekt. Institutionaliseringen af apartheid med hele den lovpligtige adskillese, det er helt nedbrudt.

Det er partiet Stram Kurs' politik, at de vil fratage danske muslimer deres statsborgerskab og udvise hundredetusindvis af muslimer fra Danmark.

Paludan: Det var en joke

Det var bare for sjov! Sådan lyder Paludans forklaring på apartheid-dokumentet. Foto: Philip Davali/ Ritzau Scanpix.

Selvom Stram Kurs gentagne gange har delt de vidtgående forslag, afviser han nu, at flyeren er alvorligt ment:

- Det er en vittighed. Det er en joke. Og det er også derfor der står, at muslimer gerne må køre på cykel, men kun hvis der maksimalt er et gear. Det synes jeg personligt er ret sjovt, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

Jeg synes, den var sjov

- Lad os sige, at I ikke får magt, som I har agt, og I ikke får mulighed for at sende de her tusindvis af muslimer ud af landet. Vil muslimer så have ret til at tale med danskere og handle ind?

- Ja ja, selvfølgelig.

- Så Stram Kurs’ politik er, at muslimer har samme rettigheder i forhold til indkøb og bilkørsel som danskere?

- Ja. Det er en vits. Men jeg synes, den er sjov, siger Rasmus Paludan.

- Hvad er der sjovt ved den?

- Vi troede ikke, at nogle var så langt ude, at de virkelig troede, at vi mente det. Men på den anden side: Man ved sgu aldrig, og det viste sig jo så, at det var der. Så okay. Det var det sjove, siger Paludan.

Enig med ekspert

- Vi har talt med juraprofessor Sten Schaumburg-Mïller, som siger, at punkterne åbenlys er apartheid. Hvad er din kommentar?

- Enig. Og det er jo også derfor, det er trist, at muslimerne gjorde det ved de ikke-muslimske personer, da de overtog det sted, siger Rasmus Paludan.

Ekstra Bladet har forsøgt at få partilederen til at forklare, hvorfor han har slettet sine indlæg på Twitter, hvis det bare var en spøg. Det spørgsmål har Paludan dog ikke svaret på.