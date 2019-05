Dysfunktionelle Venstre: End ikke BS kunne hjælpe

Jægersoldaten B.S. Christiansen blev hyret for at holde oplæg om teamspirit for Venstre, fordi det stod så skidt til

Kammeratskabet i Venstre når ikke uanede højder oven på Løkkes udmelding om en mulig SV-regering. Og det bekymrer den tidligere Venstre-profil Carl Holst.

- Der skal være plads til uenighed, men i en valgkamp, skal der være en vis enighed og tæt koordination i forhold til, hvilken regering man går efter, efter et valg, fortæller Holst, der har været Venstre-mand i 30, men som ikke genopstiller ved dette folketingsvalg.

Men der har tydeligvis været dårlig stemning i partiet allerede i foråret sidste år ifølge Carl Holst. Og der var behov for gejst og sammenhold blandt partisoldaterne.

Ondt blod: Ikke et ord til Kristian

Derfor hyrede gruppeformand Karen Ellemann den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen til at holde et oplæg om teamspirit på Marienborg, står der i bogen ’Carl - Prisen for et liv i politik’.

B.S. Christiansen observerede Venstrefolkene, da de ankom og hilste på hinanden, fordi ’det fortæller noget om dynamikken i en gruppe’.

’Og jeg har sjældent set en forsamling, hvor sammenholdet og fællesskabet er så lille’, sagde B.S. Christiansen, ifølge bogen.

Peptalken fra den tidligere jægersoldat hjalp dog ikke det store, ifølge Carl Holst. Der var stadig en ’rå tone’ Venstrefolkene imellem.

