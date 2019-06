Efter kritik: Mette F. afviser at placere hospitaler og politi

Det vil først blive klart efter valget, hvem der skal have glæde af ti nye nærhospitaler og 20 politistationer.

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mandag på et pressemøde, efter at flere borgmestre i Jyllands-Posten kritiserer, at partiet ikke er mere konkrete i sit forslag.

For på trods af, at S har fremlagt forslag til eksempelvis at oprette nye nærhospitaler, politistationer og skattecentre rundt omkring i landet, er det endnu uvist, hvor institutionerne skal ligge, og det er et problem, lyder det.

Mette Frederiksen afviser imidlertid kritikken.

- Den konkrete geografiske placering skal selvfølgelig være fagligt funderet, og den skal også foretages ud fra en god geografisk afvejning, så selvfølgelig står jeg ikke og sætter postnumre på i en valgkamp, siger Mette Frederiksen.