Efter syg partileder: - Jeg er bekymret

Stig Grenov måtte erstattes af Isabella Arendt under tirsdagens partilederdebat - næstformanden er bekymret for hans helbred

45 minutter inden den store partilederdebat fik Kristendemokraternes næstformand, Isabella Arendt, at vide, at hun skulle på.

Isabella Arendt fortæller, at formanden fik et akut ildebefindende, men dog allerede blev rask igen til at føre valgkamp klokken 06.00 næsten morgen. Hun er dog bekymret for formandens pludselige ildebefindende og lige så pludselige raskmelding.

- Han fik det også dårligt ved afslutningsdebatten sidste sidste valg, hvor han lige pludselig blev svimmel. Vi skal have fundet ud af, hvorfor han kan få det dårligt med så kort varsel. Jeg må indrømme, at jeg er bekymret, for han er én af mine rigtig gode kolleger, siger hun.

Trods det korte varsel klarede hun ifølge landets politiske kommentatorer ilddåben uden et eneste brandsår. Ekstra Bladets kommentator Henrik Qvortrup så tilmed nogle værdier, som partiets formand, Stig Grenov, ikke kan bringe til bordet.

- Man kan roligt sige, at hun kan nogle ting, som formanden ikke kan. Stig Grenov er en mand med gode intentioner, men hvis udstråling bringer mindelser om en finsk bogholder. Hvis partiet skal have en fremtid, så er det sådan noget, som det Isabella Arendt kan, der skal til, siger han.

Isabella Arendt er i den grad kommet i mediernes søgelys efter sin deltagelse i partilederdebatten tirsdag aften. Privatfoto

Selvom det blev en noget hektisk tirsdag aften for næstformanden, mener hun ikke, at formandens ildebefindende kan være et problem for partiet.

- Jeg tog over, og det gik fint. Jeg synes, det er synd for ham, og at det er et problem, men partiet skal nok klare det.

- Mange har udtrykt, at det næsten var en fordel, at han blev dårlig, og at du måtte stille op. Hvad tænker du om det?

- Det ved jeg ikke. Nu gik det rigtig godt, men det var ikke til at sige på forhånd, siger Isabella Arendt.

Kun ét job

Stig Grenov lægger dog ikke selv meget i sit pludselige ildebefindende.

- Fejler du noget specifikt?

- Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg var dårlig. Jeg tror, det handler om, at jeg indtil i går passede mit fuldtidsjob som skolelærer. Men under valgkampen har jeg kun et job, og det er som formand.

- Næstformanden nævnte, at du også fik et ildebefindende under sidste valgkamp?

- Ja, men det var noget helt andet. Der havde jeg simpelthen ikke fået vand og drikke nok. Hvis kroppen siger stop, så er det det. Vi har fire ugers valgkamp, hvor der er rigeligt tid til at komme på scenen.

- Så du er sikker på, at du ikke får et ildebefindende igen?

- Ja, det er helt sikkert. Jeg kan jo blive smittet af Mette Frederiksen, men det regner jeg ikke med.

- Ifølge næstformanden vil I undersøge, hvad der var galt. Men der er ikke noget at undersøge ifølge dig, er det rigtigt forstået?

- Ja.

Kristendemokraterne er i øjeblikket ikke repræsenteret i Folketinget, hvor de fik 0,8 procent af stemmerne ved seneste valg i 2015. De har i øjeblikket ni pladser i landets byråd og en enkelt plads i regionsrådene.