Efter valgkamps-tavshed: Nu er der ord fra Sass

Bejleren til landets finansminister-taburet efter valget, Henrik Sass Larsen (S), kommenterer i et opslag på Facebook dagens historie i Ekstra Bladet. Her kommer det frem, at den magtfulde politiker kun har mødt vælgere fire gange under valgkampen, der har varet tre uger.

Til sammenligning har hans direkte modstander til finansministerposten - den nuværende finansminister Kristian Jensen (V) - haft kalenderen spækket med mere end 84 programpunkter.

- Jeg kan se, at Ekstra Bladet og Kristian Jensen mener, jeg ikke fører valgkamp. Mageløst sludder, lyder det fra Sass Larsen, der i øvrigt fejrer 53 års fødselsdag i dag, på Facebook.

Sass gemmer sig for vælgerne

- Jeg er ude at møde vælgere, og som gruppeformand har jeg selvsagt ledelsesansvar og intern koordination, skriver han videre og uddyber yderligere de aktiviteter, der tilsyneladende fylder hans kalender.

Fredag formiddag var der i hvert fald ikke møder med vælgerne på Sass Larsens program. Iført joggingtøj og solbriller slentrede han en tur i Føtex og handlede og gik efterfølgende hjem i sin lejlighed. Privatfoto.