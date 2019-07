Eksperter om klimaplaner: Meget svært og meget dyrt

Forslaget om at udfase diesel- og brændstofbiler i 2030 er især noget, der får eksperterne til at rynke brynene.

- Det er meget sent at stoppe for salget af benzin- og dieselbiler i 2030. Fordi jeg har indtryk af, at den gennemsnitlige levetid for en bil i Danmark er over ti år. Så vi er henne i 2040’erne, før man ikke længere kører i benzin- og dieselbiler, siger klimaforsker Kirsten Halsnæs.

- Hvis man gerne vil leve op til de 70 procent, bør man hellere gå i gang med at gøre det næste år.

Bo Sandemann er bekymret over de penge, som skattekassen kan gå glip af.

- Det at vi ikke længere vil kunne beskatte brændstofbiler, som vi gør i dag, kommer til at koste. De indtægter vi får fra dem, vil vi formentlig ikke kunne få fra elbiler. Elbilerne er jo dyrere at lave, så hvis de ikke skal blive for dyre, er er man nødt til at beskatte dem meget mildere, siger han.