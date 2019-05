EL om stigende antal våde bleer i ældreplejen: - Det er uværdigt

Pernille Skipper vil give landets ældre lovbestemte rettigheder for at nedbringe antallet af våde bleer i ældreplejen

- Det er uværdigt, og vi kan simpelthen ikke være det bekendt over for mennesker. Vi siger til hinanden, at vi har et stærkt velfærdssamfund, men når man hører om sådan noget, så tænker man, at det har vi slet ikke.

Sådan lyder reaktionen fra Enhedslistens Pernille Skipper, efter Ekstra Bladet fredag kunne fortælle, at hver tredje ansatte i ældreplejen mindst én gang om ugen oplever, at en ældre må gå for længe med en våd ble.

Tallene, der stammer fra en ny undersøgelse blandt 1871 medlemmer af fagforbundet FOA, viser, at antallet af våde bleer er vokset, og det vækker bekymring hos partilederen.

- Sådan skal mennesker ikke behandles, når de har levet et langt liv, betalt skat og bidraget til samfundet. Så skal man behandles ordentligt, når man har brug for hjælp, og ikke sidde i en våd ble i flere timer, siger hun og skyder skylden på en årelang underfinansiering af den danske velfærd.

- Det er en udvikling, der desværre har været undervejs rigtig længe. I mange år har vi set, at når man underfinansierer velfærden, som det er sket, så bliver der mindre og mindre tid til de ældre. Nu er vi kommet så langt ud, at den helt basale pleje lider, siger hun.

Velfærdsløfte kan ikke stå alene

Hos Alzheimerforeningen mener man, at der er brug for et velfærdsløfte fra politikerne, men et løfte kan ikke stå alene, mener Pernille Skipper, der vil give de ældre lovbestemte rettigheder på området.

- Der er bestemt brug for et velfærdsløfte, men det er jo ikke nok at kalde det et velfærdsløfte, hvis man ikke er villig til at investere ekstra penge også. Vi skal ikke bare følge med, når der kommer flere ældre, vi skal også give et løft, så vi kommer ud over status quo. Jeg synes, der er behov for at give de ældre nogle rettigheder, så man kan klage, hvis forholdene ikke er i orden, siger hun.

Ældres hverdag Et bad om ugen De ældre har mulighed for at komme i bad ca. én gang om ugen ifølge 6 ud 10 af ansatte i ældreplejen. Fire procent svarer, at de ældre har mulighed for at komme i bad sjældnere end en gang om ugen. Rengøring hver anden uge Det mest almindelige er, at borgerne har mulighed for at få gjort rent ca. hver anden uge. Det svarer et flertal på 56 procent af FOA-medlemmerne. Kun én nattevagt 45 procent af de ansatte på plejehjem svarer, at der altid kun er én person på vagt om natten på deres afdeling. Yderligere 5 procent svarer, at sådan er det for det meste. Ingen trøst hver dag Hvert fjerde medlem i Social- og sundhedssektoren oplever dagligt, at de ikke kan nå at støtte eller trøste en borger, der har brug for det. Dårligere service To ud af tre ansatte på social- og sundhedsområdet oplever, at mulighederne for at imødekomme borgernes behov er forringet i løbet af de senere år. Kilde: FOA-undersøgelse fra marts med svar fra i alt 2.679 FOA-medlemmer ansat på social- og sundhedsområdet. Vis mere Luk

Tre milliarder mere om året

Enhedslisten vil give kommunerne tre milliarder mere om året, der skal komme oven i det demografiske løft, som både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen taler om.

Partiet foreslår, at der afsættes 560 mio. kr. til øget bemanding på plejecentre, hvilket svarer til, at der kan ansættes 1.400 medarbejdere med forskellig relevant faglig baggrund.

Samtidigt foreslår Enhedslisten en ændring af serviceloven, så det fremgår, at der skal være tilstrækkelig bemanding på plejehjem, samt et krav om at der mindst skal være to medarbejdere på arbejde både af hensyn til beboere og til personalet.

