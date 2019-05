Elever inviterer Paludan til valgdebat: Rektor bakker op

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, bliver tirsdag en del af en større valgdebat for eleverne på Sorø Akademi.

Det bekræfter skolen over for Ekstra Bladet.

Sammen med blandt andre den radikale Zenia Stampe og socialdemokratiets Magnus Heunicke skal han deltage i et vælgermøde, som skolens elever har planlagt og inviteret til:

Løkke udskriver valg - Mette indlagt

- Vi har gennem nogle år haft en tradition for, at eleverne planlægger og inviterer til vælgermøder. De gør det som en del af deres undervisning i samfundsfag. Det er så tilfældigt, at det er faldet sammen med Folketingsvalget, siger Kristian Jacobsen, rektor, Sorø Akademi, og fortsætter:

- Alle skolens elever deltager. Det er et fællesarrangement, hvor der er mødepligt.

Egentlig var det kun partier, som allerede sidder i Folketinget, der var inviteret.

- Men i dag har de så valgt at udvide det, så alle partier, der er opstillingsberettiget, er inviteret, siger rektoren.

- Hvad siger du til, at de har inviteret Rasmus Paludan?

- Jeg er enorm stolt af de elever, der står for arrangementet, og at de har overvejet situationen. De kunne have holdt fast i det oprindelige program, men det giver god mening at udvide det til alle opstillingsberettigede. Sådan er demokratiet, siger Kristian Jacobsen.

Arrangementet er delt i to. I første omgang vil det være et lukket møde for skolens elever. Derefter bliver partiernes repræsentanter vist rundt på skolen, inden skolen byder byens borgere til valgdebat tirsdag aften.

På Facebook bekræfter Rasmus Paludan, at han kommer til arrangementet.