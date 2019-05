Én talte om klima - den anden var til bilræs

SOM BRØDRE VI DELE: Kristian Jensen talte om klima i Herning for en lille snes tilhørere, mens Lars Løkke kastede glans over bilræs med massivt energiforbrug og tusindvis af tilskuere i Aarhus, da de to Venstre-spidser førte valgkamp lørdag

Kontrasterne stod i kø sammen med tusindvis af mennesker ved fadølsankrene langs Classic Race-ruten i Aarhus, da de to frontfigurer fra landets førende regeringsparti lørdag førte valgkamp i hver sin verden - i mere end én forstand.

For mens Venstres næstformand og kronprins, finansminister Kristian Jensen, diskuterede klima- og miljøpolitik foran og med mindre end 20 tilhørere på Herning Bibliotek lørdag formiddag, så var statsminister Lars Løkke Rasmussen straks mere ombejlet, da han ved den 10. udgave af det årlige Classic Race i Aarhus blandt andet skulle uddele en donation på 250.000 kroner til støtte for børns trafiksikkerhed

Således kastede Venstre-formanden glans over et energi-forbrugende arrangement i den helt store skala med de hvinende dæk og brølende motorer i Aarhus, mens næstformanden groft sagt kunne høre en knappenål falde på gulvet i talepauserne på biblioteket i Herning.

På Ekstra Bladets spørgsmål om, hvad Kristian Jensen mener om, at hans formand i en valgkamp med klima højt på dagsordenen brugte tid på at blåstemple et benzin-osende bilræs, svarede næstformanden:

- Det synes jeg er helt i orden. Classic Race er med til at hylde historiske mindesmærker inden for bilindustrien. Jeg ved godt, at arrangementet i sig selv ikke er særligt klimavenligt, men det skal der trods alt være plads til en gang i mellem.

Der var mere 'stille', da Venstres næstformand og kronprins, Kristian Jensen, talte om klimapolitik ved et debatmøde på Herning Bibliotek. Foto Anita Graversen

Kristian kom senere

I kølvandet af Lars Løkke Rasmussens bog 'Befrielsens øjeblik', hvor statsministeren først i sidste øjeblik inden udgivelsen i torsdags informerede Venstre-toppen - og dermed sin næstformand - om sine tanker om en mulig, ny regering med Venstre og Socialdemokratiet har uroen ulmet i det gamle parti, og Kristian Jensen har ikke just klappet i hænderne over den overraskende udmelding fra Løkke.

Næstformanden har med garanti heller ikke jublet over formandens fortælling om, at han måtte bryde et løfte over for sin hustru, Solrún, om at træde tilbage i denne valgperiode. Simpelthen fordi Løkke ikke turde lade Kristian Jensen overtage roret i Venstre.

Sagen blev ikke umiddelbart bedre af, at Lars Løkke ved sin 10 års jubilæumsfest som V-formand fredag aften i Køge kun havde fire kolleger fra sit parti blandt gæsterne til at begynde med. Kristian Jensen var blandt de mange, der glimrede ved sit fravær, men han kunne forklare sig med, at han foretrak at se fodboldklubben fra sit bagland, FC Midtjylland, vinde pokalfinalen mod Brøndby.

- Ja, ja, han kom senere, forsikrede Lars Løkke, da Ekstra Bladet spurgte statsministeren i målområdet ved Tangkrogen i Aarhus.

- Jeg har, som I kan se, desværre andre gøremål, fortsatte Løkke, da vi ville stille et par uddybende spørgsmål om formandens syn på næstformanden og om kontrasten i, at den ene kastede glans over fartdjævle, der brændte gummi af, mens den anden sammen med en række andre politikere kom med bud på, hvordan Danmark kan gribe førertrøjen på det klimapolitiske område.

Klima-krigeren

Kristian Jensen og de øvrige repræsentanter fra de opstillede partier til folketingsvalget - undtaget Stram Kurs, der som de eneste udeblev - mødtes med mindre end en snes vælgere ved debatmødet 'Lørdag med mening' på Herning Bibliotek.

Alle 12 politikere var ikke uventet enige om, at der skal handles på klima- og miljøområdet, men der er forskel på i hvilket tempo, de mener, det skal gøres.

Stine Isaksen fra Alternativet var kompromisløs og døbte sig selv 'klima-kriger’.

- Der skal sættes ind på alle fronter i forhold til at begrænse CO2-udslip og fremme miljøvenlig politik i det hele taget. Det kan for eksempel ske ved, at al fremtidig lovgivning laves på baggrund af en vurdering af, hvordan lovgivningen påvirker klima og miljø, sagde Stine Isaksen.

Kristian Jensen til venstre i billedet og Stine Isaksen fra Alternativet diskuterer klimapolitik med nogle af tilhørerne ved debatmødet i Herning. Foto Anita Graversen

Kristian Jensen var knap så langt fremme i skoene. Han påpegede, at Venstre er stolte af, at der omlægges, hvad der svarer til 150 fodboldbaner om dagen fra traditionelt til økologisk landbrug. Han fremhævede desuden, at Venstre også går ind for afgifter på flyrejser, men kun til dem, der flyver på ferie, ikke dem, der flyver i arbejdsrelaterede sammenhænge.