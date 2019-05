Endelig: Paludan hoppede i havet

Lederen af det indvandrerkritiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, har fredag morgen svømmet over Lillebælt.

En del af svømmeturen er foreviget på video og lagt på YouTube. Du kan se et uddrag over artiklen.

Her ses den 36-årige politiker komme svømmende mod bredden af Fyn med den gamle Lillebælt bro fra 1935 på sin venstre side.

Da Paludan næsten har nået vandkanten rejser han sig op for kort efter atter at lægge sig i vandet.

Her indtager han en positur, som næsten får den lille havfrue på Langelinie til at blegne. Figuren fra H.C. Andersens eventyr, som har givet inspiration til bronzestatuen, der fra tid til anden har fået hugget hovedet af, behøver ingen dykkermaske, men det gør Paludan.

Den og en dertilhørende snorkel krænger han af, før han efter nogen tid begynde at tale.

- Det, der skete nu, det var, at da jeg skulle tage min ene svømmefod af, så fik jeg den krampe i lægmusklen, som jeg ikke har haft på noget tidspunkt, da jeg svømmede over. Men den har jeg så nu, siger en forpustet omend lystig Paludan, som har klemt sit legeme ned i en våddragt.

Hemmeligholdelse

Paludan, som afviser kameramandens tilbud om hjælp til at komme op, opdager fra vandet en 'sød andrik', før han kæmper sig på benene og vralter mod strandkanten.

- Og så går danernes lys de sidste to meter ind på Fyn. Og jeg lovede jo og gav det højtidelige løfte sidste år i slutningen af maj, at hvis Stram Kurs inden for et år fik 20.000 vælgererklæringer, så ville jeg svømme over Lillebælt, og her den 31. maj 2019 cirka klokken 8 om morgenen har jeg nu fuldført og indfriet det løfte, som jeg gav, siger Paludan til kameraet.

Paludan gav sit løfte i maj '18.

Ekstra Bladet forsøgte så sent som torsdag at få svar på, hvornår svømmeturen skulle finde sted, men det ville Stram Kurs' presseafdeling ikke oplyse om.

- Grunden til det ikke skete tidligere var, at det krævede noget planlægning både tidsmæssigt og hemmeligholdelsesmæssigt osv. Nu har jeg så gjort det, siger Paludan, som demonstrerer at være i besiddelse af en vis form for selvindsigt.

Mediefolk med på svømmetur

Han tager det nemlig ikke for givet, at medierne vil tro på, at han reelt har svømmet hele turen fra Jylland til Fyn.

- Bare for at der ikke skal opstå vanvittige konspirationsteorier, så er det sådan, at en fotograf, der hedder Asger fra Berlingske Tidende - det medie, jeg har sagt, jeg ikke udtaler mig til de næste ti år, han har været med. Det er, fordi det er det medie, der lyver allermest om mig, og har lavet allermest fake news, siger Paludan, som også langer ud efter nyhedschef Simon Andersen, som han betegner som 'den kendte kommunist', der ifølge Paludan i Andersens tid på Radio24Syv var efter politikeren 'med løgnehistorier eller i hvert fald diverse ævl'.

Også Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fik lov at følge svømme-Paludan fra sidelinjen.

- Det er rigtigt, ja. Det er hermed bevidnet. Han svømmede fra Fredericia-siden og over Lillebælt. Og i en flot tid, vil jeg sige, ej, jeg vil ikke sige noget. Vi har bare registreret, at det foregik, fortæller Anders Lund Madsen til Ekstra Bladet.

Selvom radio- og tv-journalisten ikke vil gøre sig til svømmekommentator bemærker han, at turen kun tog omkring 22 minutter.

Har tryllet video væk

Den gamle Lillebæltsbro er 1178 meter lang og Paludan har altså tilbagelagt omkring en kilometer.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at komme i kontakt med Paludan.

Vi har gennem længere tid været oprigtigt bekymrede for, om Paludan helt havde glemt sit løfte eller bare haft ualmindelig travlt med at føre valgkamp.

Det er dog ikke det eneste, den uddannede advokat har haft travlt med. Politikeren kan nemlig mere end at bruge sin ytringsfrihed og jonglere med ukvemsord om muslimer - han kan også trylle videoer væk.

Paludan har gentagne gange fået YouTube til at fjerne videoen med det højtidelige løfte om svømmeturen fra kanalen.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få Paludans forklaring på, hvorfor han ville have videoen til at forsvinde. Helt forsvundet er den heldigvis heller ikke. En tilsyneladende forudseende læser har gemt videoen, som Ekstra Bladet bringer midt i denne artikel.