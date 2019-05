Endnu et parti slår hånden af Stram Kurs

Isabella Arendt og Kristendemokraterne skal ikke have noget med Rasmus Paludan at gøre. Det slog den borgerlige partileder fast, da hun onsdag gæstede 'Ekstra Bladets Valgmorgen'.

- Vi kommer ikke til at lave forhandlinger med Stram Kurs, og jeg har ikke fundet et eneste punkt i det, som Paludan har sagt, som jeg kan støtte op om, fastslår Isabella Arendt.

Alligevel kom hun til kort, da hun blev konfronteret med, hvorvidt hun og Kristendemokraterne vil vælte en Løkke-regering, der har Stram Kurs' opbakning.

- Vi kommer ikke til at vælte Lars Løkkes regering, og vi kommer ikke til at stille et mistillidsvotum ved den statsminister, vi har stået indtil nu og bakket op.

- Også selvom han baserer sig på Rasmus Paludan?

- Det må vi se. Jeg synes faktisk, at det er et svært spørgsmål. Det ved jeg ikke, om man kan stå og sige. Jeg har virkelig ikke lyst til at samarbejde med Paludan, men jeg har svært ved at overskue, hvordan landet ligger. Der er kaos i blå blok, lyder det fra Isabella Arendt.

Se konfrontationen i videoen øverst i artiklen.

Den fulde udsendelse af 'Ekstra Bladets valgmorgen kan ses her.