Engell: De radikale puster sig op med krav før valgdagen

To dage før valgdagen skærper de radikale tonen og kravene over for Socialdemokratiet, men det er urealistisk, at partiet skulle pege på andre end Mette Frederiksen (S) som statsminister.

Det mener politisk kommentator Hans Engell, der kalder det en del af strategien, at partileder Morten Østergaard (R) puster sig op, blot to dage før folketingsvalget finder sted.

- Det er en del af en radikal strategi, som de har kørt det seneste års tid, og som har været en betydelig succes i vælgerkorpset, siger han.

Engell henviser her til de mange meningsmålinger, der samlet spår de radikale noget nær en fordobling fra de historisk ringe 4,6 procent af stemmerne, som partiet fik i 2015.

Morten Østergaard risikerer dog at skulle padle baglæns på nogle af sine ufravigelige krav, er analysen fra kommentatoren.

- Men det er efter valget. Det er klart, at hvis man lægger alle de røde partiers og de radikales krav sammen, så kan det slet ikke lade sig gøre.

- Så de kommer alle sammen til at æde nogle ordentlige kameler, siger Hans Engell.

Socialdemokratiets økonomiske plan lever ikke op til de krav, de radikale stillede allerede i efteråret for at støtte Mette Frederiksen som statsminister.

R vil have S til at levere en aftale, der øger beskæftigelsen og skaffer flere penge til statskassen. Ellers vil Østergaard ikke alene holde sig fra at støtte Frederiksen, men også blokere hendes vej til en dronningerunde.

Hans Engell venter dog, at R vil give sig på nogle nøgleområder.

- De kommer til at give sig på hele nedslidnings- og pensionsdebatten. Og på udlændingeområdet kommer de jo også til at acceptere, at der er et flertal uden om dem.

Desuden er det urealistisk, at partiet skulle pege på for eksempel statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) de næste fire år. Det vil partiets vælgere ikke være med på, er analysen.

- De radikale laver mange akrobatiske kunster for at tale sig uden om den kendsgerning, at når vi er fremme ved snorene, så har de ikke andre at pege på end Mette Frederiksen, siger Hans Engell.

Han forventer dog, at de radikale vil få en vis indflydelse.

Ifølge Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af de seneste 15 toneangivende meningsmålinger, står de radikale i øjeblikket til 8,3 procent af stemmerne, som vil kunne veksles til 15 mandater.

Socialdemokratiet står i indekset til 48 mandater.