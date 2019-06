Engell: Mette F.'s forhandlinger er i afgørende fase

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har taget hul på den afgørende fase af de regeringsforhandlinger, som efter et par dages pause er genoptaget lørdag.

Det vurderer Hans Engell, som er politisk kommentator.

- Vi går nu ind i den afgørende fase, hvor der forhandles konkret på de enkelte områder. Og det er derfra, at de må se, om det kan briste eller bære. Den svære tid er startet nu, siger Hans Engell.

Han regner med, at partierne i hvert fald bliver nødt til at forhandle et par uger endnu, før de kan blive enige.

- Jeg kan ikke se, at de kan blive færdige lige på en studs, siger Hans Engell.

- Det er et meget stort materiale, der er blevet lagt frem. I løbet af de næste dage vil vi finde ud af, om det er noget, der kører relativt enkelt, eller om det bliver meget svært.

Det er Enhedslisten, SF og De Radikale, som i øjeblikket forhandler med Mette Frederiksen.

Det er ikke et regeringsgrundlag, de fire partier forhandler om, men derimod et papir, som udmønter "de snakke og drøftelser", partierne har, sagde Mette Frederiksen forud for lørdagens forhandlinger, som startede klokken 9.

Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale, sagde inden valget, at han ville kræve en skriftelig aftale af Mette Frederiksen.

Derfor bliver det interessant, hvilken form aftalen i sidste ende kommer til at have, bemærker Hans Engell.

- Det er jo spændende, hvilken form det kommer til at få, og hvor hårdt De Radikale vil stå på, at det bliver en skriftlig aftale. Der findes jo ikke noget kompromis der. Enten er der en skriftlig aftale, eller også er der ikke, siger han.

Både Enhedslisten og SF har sagt, at det ikke er formen, som er afgørende for dem, men derimod om en kommende regering vil i en anden retning end den forrige.