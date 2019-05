Engell om Løkke-løfte: Iskold skulder til Samuelsen og Pape

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gav de to andre partier i VLAK-regeringen en iskold afvaskning, da han søndag i Bella Center præsenterede Venstres såkaldte skattestop. Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

- Han behandler Søren Pape (K) og Anders Samuelsen (LA) meget arrogant. Han har sådan set sendt de to partier ud af regeringen, mens de stadig sidder der, fastslår Hans Engell, der mener, at VLAK-regeringen reelt er historie.

- Det er en iskold skulder til de konservative og Liberal Alliance. Først vælger han en velfærdsplan til 69 milliarder kroner - og i dag præsenteres et skattestop, som vi godt ved er blevet gennemhullet på en lang række områder de seneste år. Hvis der overhovedet skal sænkes personskatter, så skal det være i bunden.

- Løkke lægger forslag frem, hvor ingen af dem er overhovedet afstemt med de to andre regeringspartier. Det er en iskold behandling af dem. Han lægger politik frem, der ikke matcher de krav til skattelettelser, som de to andre partier stiller. Deres ambition er ikke et skattestop, men nogle reelle nedsættelser i personskatten, topskatten og selskabsskatter og andet. Løkke taler om, at hvis der bliver råd til det kan der komme skattelettelser i bunden, måske. Derfor kommer spørgsmålet selvfølgelig; hvad kan det overhovedet bruges til? Selv hvis de blå partier vinder valget, så kan der ikke samles et flertal for det, siger Hans Engell.

Får virkelig et smæk

Den politiske kommentator forventer ikke, at de to andre regeringspartier en gang til vil finde sig i at blive spist af med små skattelettelser, som er meget langt fra LA og K’s udgangspunkt.

- Løkke vil få meget kritik af løftet om skattestop. Det er en tynd kop te. Dels har skattestoppet fra 2001 jo ikke været effektivt i den seneste valgperiode. Licensen er blevet afløst af skat. Vi har boligbeskatningen og ejendomsvurderingssystemet. Et 100.000-tal af boligejere – ikke mindst omkring de store byer – får virkelig et smæk. Enten fordi de får kæmpe store stigninger i deres ejendomsværdiskat, eller fordi deres boliger taber i værdi. Det bliver et af de allerstørste drøn, siger Engell, der også undrer sig over, at Venstre vil tillade højere tobaksafgifter uden at regne dem med i skattestoppet.

- Men Venstre kan jo ikke sætte naturlovene ud af kraft. Hvis de sætter smøgerne op til 80 kroner på grund af højere tobaksafgifter, så kan man da ikke sige, at det ikke tæller med, lyder det fra Engell.

