Engell om Mettes nye regering: - Det bliver op ad bakke

Regeringsdannelsen er en stor sejr for Mette Frederiksen, men hendes prøvelser er bestemt ikke ovre endnu, siger politisk kommentator Hans Engell

Selvom Mette Frederiksen har formået at danne en regering efter næsten tre ugers hårde forhandlinger, bliver det ikke lettere for hende fremover.

- Det er en stor sejr for Mette Frederiksen, men der venter hårdt vejr forude. Det bliver virkelig op ad bakke, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

- Set fra de fire partiers (S, SF, EL og R, red.) udgangspunkt indeholder aftalen alle de rigtige ord. Der er masser ændringer og nye kurser, men meget af det er jo meget upræcist. Og der er jo ikke sat kroner og øre på det.

Og der er ganske kort tid til, at de fire partiers samarbejdsevner virkelig sættes på prøve.

- Der er ikke længe til, de skal lave næste års finanslov, og der bliver det allerede rigtig hårdt.

- Det bliver en regering, der får en meget svær gang - det er helt klart, fastslår Engell.

Storsejr til Mette

På trods af Engells dystre fremtidsudsigter siger han, at Mette Frederiksen har grund til at føle sig sejrsrig.

- Hun har fået de tre ting, som hun gik efter. Nemlig en ren socialdemokratisk regering, frie hænder til at lave den nedslidningsaftale, hun vil, og den stramme udlændingepolitik er fastholdt

- For SF og Enhedslisten er det også en god aftale. De kan i den grad afspejle sig selv i velfærdsløfterne og klimapolitik.

Nederlag til Østergaard

Den store taber er ifølge Hans Engell Morten Østergaard og de radikale.

- De radikale har også fået meget, men det, der er det store, store nederlag for Morten Østergaard, er, at de ikke kom i regering.

- Det er virkelig et stort nederlag.

Morten Østergaard, der har ført sig frem under forhandlingerne som den helt store kongemager, var ifølge Engell mindre kæphøj tirsdag aften.

- Det var tydeligt at se på Morten Østergaard og på den evigt smilende og nikkende Sofie Carsten Nielsen, at der var skruet en hel del ned for smilene.

- De er fuldstændig klar over, at i den radikale gruppe og i deres parti ved man godt, hvad politisk magt er – det er at sidde på ministerkontorerne.

