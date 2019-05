Engell: Uro i rækkerne hos DF er opsigtsvækkende

Det er 'historisk', at medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe kommer med kritik af partiets linje og ledelse.

Det siger politisk kommentator Hans Engell.

- DF har jo haft en intern disciplin, så uanset hvilke meldinger der kom fra ledelsen, og uanset hvor partiet placerede sig, så har der været fuldstændig ro i rækkerne, siger Engell.

- Der har ikke i folketingsgruppen eller i partiorganisationen været andet end ros og opbakning og enstemmig tilslutning til den måde, som partiet har kørt på, fortsætter han.

Kritikken fra DF-medlemmer kommer i Politiken og går på, at ledelsen skulle have vist mere kant til regeringen gennem valgperioden. Den kommer, efter at Dansk Folkeparti er gået yderligere tilbage i meningsmålingerne.

Partiet står ifølge Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, til 12,3 procent af stemmerne. Ved valget i 2015 fik partiet 21,1 procent af stemmerne.

- Kritikken er også et tegn på, at Dansk Folkeparti er blevet et helt almindeligt parti. Det vil være nøjagtig samme situation i alle andre partier, hvis man står foran et mega valgnederlag, siger Hans Engell.

- I det tilfælde vil der være nogle bezzerwizzere i partiet, der har forklaringer på, at partiet burde have gjort noget andet.

Hans Engell mener, at det er usædvanligt, at kritikken fra partimedlemmerne kommer en uge inde i valgkampen.

- Det normale er, at der kommer storvask i partierne efter et dårligt valgresultat, siger han.

Hvis man starter på den store analyse af, hvorfor det går dårligt for partiet i målingerne, så er der risiko for, at partiet får yderligere nedtur.

- Derfor vil jeg tro, at Dansk Folkeparti vil bruge i dag og de næste dage til at få folketingsgruppen til at forstå, at hvis de har tænkt sig, at der skal være en stor debat om den politiske linje, så må det blive efter valget, siger Hans Engell.