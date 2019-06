Exitpolls: Stram Kurs kommer ikke ind

To exitpolls fra DR og TV2 spår, at Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen ikke kommer over spærregrænsen

Danskerne stemmer ikke Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, i Folketinget.

Det spår exitpolls fra DR ogTV2, som begge har Paludans parti lige under spærregrænsen, efter at valgstederne lukkede klokken 20 onsdag.

DR's exitpoll giver Stram Kurs 1,8 procent af stemmerne, hvilket er præcis det samme som TV2's exitpoll.

- Selvfølgelig kan man ikke bruge det til noget som helst, siger Rasmus Paludan til TV2 News.

Partilederen føler sig sikker på, at Stram Kurs kommer over spærregrænsen.

Ellers regner han med, at han selv kan vinde et kredsmandat i Sjællands Storkreds.

- Vi står rigtig godt i Sjællands Storkreds, så det er bestemt en mulighed, siger han.

Exitpolls bygger på interview indsamlet i løbet af dagen med vælgere, der lige har stemt. Exitpolls skal dog tages med et stort gran salt, da der er store usikkerheder.

Det er kun et udsnit af vælgerne, som er spurgt, men i modsætning til meningsmålingerne er exitpolls lavet ud fra, hvad vælgerne rent faktisk har stemt.

I løbet af det seneste år har medierne i højere grad fået øjnene op for Rasmus Paludan i takt med, at han har demonstreret rundt om i landet og lagt videoerne på YouTube.

Partiet blev stiftet i 2017, men blev først opstillingsberettiget, efter at moddemonstranter i påsken skabte stor uro på Nørrebro i forbindelse med et besøg af Rasmus Paludan.

Stram Kurs' partiprogram omfatter blandt andet, at islam skal forbydes, og at alle ikkevestlige personer skal sendes ud af landet.

- Min drøm er ikke at komme i Folketinget. Min drøm er at redde danskerne fra den totale undergang i et muslimsk kalifat, og den drøm vil jeg selvfølgelig opnå med alle tænkelige midler, sagde han tidligere onsdag, da han stemte.

Rasmus Paludan blev i foråret dømt for racisme i en sag, som han har anket til landsretten.

Valgstedsmålingerne fra DR og TV2 viser desuden, at blå blok står til at miste magten.

Socialdemokratiet bliver markant større end Enhedslisten, SF og Alternativet tilsammen. I de to målinger står Socialdemokratiet til at få henholdsvis 45 og 46 mandater. De tre øvrige partier står til 34 eller 35 mandater tilsammen.

Stram Kurs Partiets øverste myndighed er Rigskongressen, der gennemføres årligt inden udgangen af september. På Rigskongressen vælges partilederen, vicepartilederen og op til 5 rigsledere. Partiets øverste ledelse af Rigsledelsen, som består af partilederen, vicepartilederen og op til 10 rigsledere, hvoraf 1 er ungdomslederen fra Stram Kurs Ungdom. Partileder: Rasmus Paludan Kilde: Stram Kurs

Vild jubel hos Radikale

Udsigten til at Stram Kurs ikke kommer ind, og at DF ser ud til at blive halveret, vakte stor glæde hos Radikale Venstre, hvor mange brød ud i vild jubel, da tallene tikkede ind klokken 20.00.

Glæden hang formentlig også sammen, at Radikale Venstre ser ud til at få dobbelt så mange stemmer som ved seneste folketingsvalg i 2015.



8,8 procent af stemmerne går ifølge de seneste målinger til partiet, der for fire år siden fik 4,2 procent.

Exitpolls: Vermund er inde

Kristendemokraterne og Nye Borgerlige er over spærregrænsen ifølge begge exitpolls.

Ifølge både DR og TV 2's exitpolls klarer både Nye Borgerlige og Kristendemokraterne at komme over spærregrænsen. Stram Kurs og Partiet Klaus Riskær Pedersen er under.

Omkring klokken 21 kommer de første prognoser, som bygger på optalte stemmer og exitpolls. Ved valget i 2015 var omkring halvdelen af stemmerne optalt klokken 22, og alle stemmer var talt klokken 0.45 om natten.

DR's exitpoll består af 4500 vælgere, fortæller nyhedschef Thomas Falbe.

- Når valgstederne lukker, kommer vi med en exitpoll. Den er lavet af analysevirksomheden Epinion, som i løbet af dagen har talt med vælgere, der har været i stemmeboksen. Der er tale om vælgere over hele landet, og svarene er indsamlet på tidspunkter over hele dagen, så der er flest svar på tidspunkter, hvor der er flest, som har stemt, siger han til DR.

Blå blok taber folketingsvalget. Det viser de første valgstedsmålinger fra DR og TV2, umiddelbart efter at valgstederne er lukket klokken 20.

Mette Frederiksen bliver dermed med stor sandsynlighed Danmarks næste statsminister.

De første exitpolls fra DR og TV2 viser nemlig, at rød blok, anført af Socialdemokratiet, står til en solid sejr ved onsdagens valg.