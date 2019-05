Stress udgør en stor udfordring for folketingspolitikerne, viser en ny undersøgelse. Folketingets formand mener, at ansvaret ligger hos den enkelte politiker

Næsten fire ud af ti folketingspolitikere har været hårdt ramt af stress.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, A4 Medier har lavet blandt Folketingets medlemmer.

39 procent svarer således, at de i perioder har oplevet at være stresset i 'høj' eller 'meget høj' grad på grund af deres arbejde i Folketinget.

'Stort arbejdspres, møder på samme tidspunkt, rigtig mange mails, benhårde prioriteringer', skriver et anonymt folketingsmedlem i undersøgelsen som sin forklaring på at have været stresset.

Dennis Flydtkjær, skatteordfører for Dansk Folkeparti, er en af de MF’ere, der har stiftet bekendtskab med den arbejdsrelaterede stress på Christiansborg.

- Noget af det, der er stressende som politiker er, at der er mange forskellige dagsordener. Det skifter hele tiden. Det er ikke det samme som at stå ved et transportbånd, hvor du laver den samme ting, eller du ved, at du laver regnskab fra klokken 08-16. Som politiker kan du godt have en dag, hvor du har planlagt, hvad du vil arbejde med, og så er det noget helt andet, du ender med at kigge på, siger Dennis Flydtkjær til A4 Medier.

Svært at placere et ansvar

Socialordfører for Socialdemokratiet, Pernille Rosenkrantz-Theil, peger på, at Folketinget i sin natur er en arbejdsplads, hvor tempoet er højt, og at det kan være svært at ændre på.

- Der er ikke tvivl om, at tempoet er ekstremt højt i Folketinget. Det følger med jobbet som folketingsmedlem. Især hvis man for eksempel er medlem at et lille parti, som jeg var det i en periode. Der er mængden af arbejde mange gange større, end døgnet er langt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Alligevel bliver der ikke talt meget om stress, lyder det fra politikerne.

Det ærgrer forfatter og stressekspert Thomas Milsted, som ikke synes, at man bør stå alene med det, når man oplever at være stresset.

- Folketinget skal betragte sig selv som en arbejdsplads. Det er for fanden et arbejde. Derfor skal man begynde at drøfte det her. Vi skal passe på hinanden, siger han.

Men Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, mener ikke, at det er Folketingets ansvar.

- Jeg mener ikke, at Folketinget kan gøre noget ved det. Vi har som politikere ikke som sådan en arbejdsgiver. Vælgerne er vores arbejdsgivere. Det er derfor op til den enkelte at tilrettelægge sin hverdag, men selvfølgelig skal arbejdet passes, siger Pia Kjærsgaard.