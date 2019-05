FN's klimadiplomat: Let at love en masse på klimaområdet

Det er let for politikere at sige, at de vil gøre mere for klimaet. Derfor er det bedre at se på, hvad politikerne allerede har gjort for at få en grønnere jordklode.

Det er budskabet fra Michael Bloomberg, FN's særlige udsending for klimaområdet, som tirsdag har besøgt Amager Ressourcecenter med venstreformand og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Alle kan love en masse, men man skal se på, hvad de mennesker, som vil have ens stemme, har gjort indtil nu. Det er det, jeg ville bedømme det på, siger Michael Bloomberg, der også er tidligere borgmester i New York gennem et årti.

Netop klimapolitik er en stor politisk dagsorden frem mod valget 5. juni, og her bliver regeringen, som Lars Løkke Rasmussen står i spidsen for, beskyldt af oppositionen for ikke at have gjort nok på det grønne område.

- Jeg er helt med på, at der er valgkamp, og så skal vi kæmpe om, hvem der er grøn, grønnere, grønnest, men i internationalt perspektiv har Danmark førertrøjen på, siger Lars Løkke Rasmussen.

Klimakampen

- Klimakampen, den er international. Vi har en amerikansk præsident, som har trukket sig fra Parisaftalen, men på trods af det er det rart at vide, at der er mennesker som Bloomberg, der gerne vil det her, siger Lars Løkke Rasmussen.

Parisaftalen blev indgået i 2015 mellem 196 lande og sætter som mål at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader og at arbejde for at begrænse det til 1,5 grader i forhold til førindustrielt niveau.

Lars Løkke Rasmussens rosende ord til Michael Bloomberg går også den anden vej:

- Jeg vil afrapportere til FN's generalsekretær, at det ikke er sikkert, at hele verden er i gode hænder, men det er Danmark i hvert fald, lyder det fra FN-diplomaten.

Amager Ressourcecenter - også kaldet Amager Bakke - er et varmekraftværk, som siden september 2017 har omdannet affald til strøm og varme til hovedstadens indbyggere.